İstanbul'da vatandaşlar "Kurtuluşa Giden İlk Adım" yürüyüşünde bir araya geldi

İSTANBUL - Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri 16 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a hareketinin 105'inci yılında 'Kurtuluş'a Giden İlk Adım' yürüyüşü gerçekleştirdi. Üç ilçenin belediye başkanları, vatandaşlarla birlikte Dolmabahçe'den, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için yola çıktığı Karaköy Rıhtımı'na kadar yürüdü.

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş belediyeleri 16 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a hareketinin 105'inci yılında 'Kurtuluş'a Giden İlk Adım' yürüyüşü gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katıldığı yürüyüş, saat 11.00'de Dolmabahçe'den başlayarak Karaköy Rıhtımındaki İlk Adım Anıtı'nda sona erdi. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediye Başkanları, İlk Adım Anıtı'na çiçek bıraktı. Rıhtımda sona eren yürüyüşün programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okumasıyla devam ederken, Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ve Beşiktaş Belediyesi halk oyunları gösterilerinin ardından program sona erdi. Yürüyüşe ellerinde Türk bayrağı olan çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş güzergahındaki iş yerlerinde ve evlerinde bulunanlar, korteje katılanlara alkışlarla destek verdi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etti"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce bugün kararlılıkla ve inançla ilk adımı attığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bir şeyi ilk gerçekleştirmek cesaret ister, yürek ister, inanç ister, adanmışlık ister. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 105 yıl önce bugün o kararlılıkla, o inançla o adanmışlıkla buradan bir ilk adım attı. Buradan Samsun'a giderek Anadolu'nun aydınlanma ateşini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma ateşinin kıvılcımını verdi. Gazi Mustafa Kemal'in yaktığı ateş bütün Anadolu'da bir kartopu gibi büyüdü. Bugün eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşledir. Değerli dostlar, bir halk bağımsızlık istiyordu. Anadolu üzerine giydirilen zincirleri kırmak istiyordu. Onurlu bir yaşam istiyordu. Bu yaşamın karşısında ne emperyal güçler durabilirdi, ne de başka bir güç Anadolu halkının bu iradesi karşısında durabilirdi. Bu iradeye sahip çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını vatanın savunmasında, cumhuriyetin kurtuluş ve kuruluşunda bedel ödeyen tüm şehitlerimizi burada saygıyla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti" dedi.

"Milli Mücadelenin hislerini yaşatmak için üç belediye başkanı olarak burada buluştuk"

Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras için bir arada olduklarını belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise, "Bugün burada inancın, asla vazgeçmeyen liderin Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı miras için bir aradayız. Şişli'de, Beşiktaş'ta, Beyoğlu'nda 105 yıl önce ilk adımını atılan Milli Mücadelenin hislerini yaşatmak, hatırlatmak için bizler üç belediye başkanı burada buluştuk Şişli'de Halaskar Gazi'deki evinde Milli Mücadele planlarının yol arkadaşlarıyla çalıştı. Beşiktaş'ta hakaretlerde Zübeyde Hanım'ın duasını aldı. Beyoğlu'nda işte tam burada Samsun'a yola çıkıp Cumhuriyet'e giden yolculuğuna başladı. İkinci yüzyılın ilk belediye başkanı olmanın onurunu taşıdığım kentin Şişli'm de burada mirası yaşatma onuruna sahip olmuş 41 yaşında genç bir belediye başkanı arkadaşınızım. Şişli, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'in ön sözüydü. Müjdeci kentidir. 19 Mayıs Atatürk'ün en kıymetli mirası Cumhuriyet'in başlangıç günüdür. Özgürlüğün, barışın, inancın günüdür. Zorbalığa ve işgalcilere karşı inançların kazanılan mücadele günüdür. 19 Mayıs büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün inançla doğum günüm dediği gündür. İkinci doğum gününde sadece 38 yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk ve unutmayalım ki işgalcilere, zorbalara karşı tüm genç yol arkadaşlarıyla kurduğu cumhuriyeti yine siz gençlere, biz gençlere emanet etsin. Biz bu mirasın farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Bugün çok tarihi bir ana tanıklık ediyoruz"

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı yer olduğunu söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün çok tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlarken kutlamalara bugün Akaretler'deki evden başlar, Beşiktaş iskelesine iner oradan denize bir çelenk bırakırdık. Hep yarım kalırdık hep şunu hayal ettik. Dedik ki şu Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçse de bayramımızı tam olarak kutlasak. Hoş geldiniz Beyoğlu Belediye Başkanımız bütün Beyoğlu'lu komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu anı, bu güzel anı bizlere yaşattıkları çok kadim bir yerdeyiz. Çok kadim bir noktadayız. Aslında Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet stratejisi geliştirdiği, İngiliz zırhlıları Dolmabahçe önüne geldiğinde geldikleri gibi giderler dediği yerin adı. Dolayısıyla Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Başkanlarımın da ifade ettiği gibi 16 Mayıs sabahı yola çıkıp önce Şişli'den yola çıkıp sonra Beşiktaş'a gelip anne duası alıp Beşiktaş iskelesine inip Kartal istim botuna binip bu noktaya geldiği ve buradan Bandırma vapuruna geçtiği yerin adıdır. Beşiktaş ve bulunduğumuz kadim nokta. Dolayısıyla bizler her güne uyanırken güne başlarken bu sorumluluk duygusuyla başlıyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken attığımız her adımda yönetim anlayışımızın tam merkezine bu sorumluluk duygusunu yerleştiriyoruz. ve bununla birlikte çalışmalarımızı yerine getiriyoruz" diye konuştu.