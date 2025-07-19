1) 14 YAŞINDAKİ ROJDA ASMİN, VAN'DA BULUNDU - Son Dakika
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1) 14 YAŞINDAKİ ROJDA ASMİN, VAN'DA BULUNDU

19.07.2025 16:37
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1) 14 YAŞINDAKİ ROJDA ASMİN, VAN'DA BULUNDUVAN'DA BULUNDUHakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu.

1) 14 YAŞINDAKİ ROJDA ASMİN, VAN'DA BULUNDU

VAN'DA BULUNDU

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde yaşayan ve 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14), Van'da bir akrabasının evinde bulundu. Bir ihbar sonucu Rojda Asmin'e ulaşırken, ailesi haberi sevinçle karşıladı. Rojda Asmin Ediş, ekipler tarafından teslim alındı.

VAN/ DHA

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2) BAKAN IŞIKHAN: TÜRKİYE BARIŞLA YÜKSELECEK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler tarih boyunca ne zaman yan yana geldiysek, coğrafyamıza adalet geldi. Türk, Kürt, Arap olarak ne zaman ayrıştıysak, acı büyüdü, düşman sevindi. Geçmişin hatalarından ders aldık. Bugün geleceğe umutla yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da artık enerjimizi, terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye barışla yükselecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve iş insanları katıldı. Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye vizyonu ile enerjimizi terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Hükümet olarak yatırımcıların önünü açmak, iş dünyasının karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için çalışıyoruz. Özellikle Bitlis'in genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak ve iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

'40 YIL TERÖRLE MÜCADELE ETTİK'

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Işıkhan, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli Bey'in öncülüğünde başlatılan, tarihimizdeki en önemli süreçlerden birinin içindeyiz. O da Terörsüz Türkiye süreci. Bildiğiniz gibi son 40 yılda terörle çok ciddi bir şekilde mücadele ettik. Şehirlerimize huzuru yeniden getirmek için mücadele ettik. Nice evlatlarımızı şehit verdik. Nice ocaklar söndü. Bu uğurda verdiğimiz her canı, akan her damla kanı, hepsini yüreğimizde taşıdık. Sadece güvenlik politikalarıyla değil devlet aklıyla milletimizin vicdanıyla yürüdü. Terörü besleyen karanlık zeminlerle mücadele ettik. Yıllarca terör örgütlerinin istismar etiği alanları, onları besleyen karanlık yapıları ve güçleri, bozuk düzenleri, yanlış politikaları teker teker ortadan kaldırdık. Devlet ile millet arasına örülen o görünmez duvarları birer birer yıktık. Türkiye, terörle mücadelesini sadece silahla değil, siyasetle, diplomasiyle, hukukla ve en önemlisi milletin desteğiyle yürüttü. Bugün Terörsüz Türkiye süreci milletin cesaretinin devletin kararlılığının Sayın Devlet Bahçeli'nin ferasetli desteğinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz iradesinin eseridir" diye konuştu.

'KARDEŞLİK BÜYÜYECEK'

Bakan Işıkhan, "Bizler tarih boyunca ne zaman yan yana geldiysek, coğrafyamıza adalet geldi. Türk, Kürt, Arap olarak ne zaman ayrıştıysak, acı büyüdü, düşman sevindi. Geçmişin hatalarından ders aldık. Bugün geleceğe umutla yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da artık enerjimizi, terörle mücadeleye değil üretime, istihdama, kalkınmaya, adalete ve huzura harcayacağız. Türkiye, barışla yükselecek. Kardeşlik büyüyecek ve hep birlikte kazanacağız. Terör sadece bu millete can kaybı değil, aynı zamanda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik maliyet de getirmiştir. Eğer bu kaynak; üretime, teknolojiye, eğitime, kalkınmaya harcanmış olsaydı, Türkiye her alanda bugünkü seviyesinden daha da ileride olurdu. Terörsüz Türkiye vizyonu işte bu geçmiş kalkınmanın telafisi ve geleceğin sağlam temeller üzerine kurulmasının aynı zamanda gerçekleşmesinin bir telifidir. Artık güvenlik değil, kalkınmanın, üretimin, istihdamın öncelikli olduğu yeni bir döneme inşallah hep birlikte giriyoruz" dedi.Açıklamaların ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti. Bakan Işıkhan, ziyaret kapsamında Bitlis'te Valilik ve Belediye ziyaretlerinde bulunacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Hakkari, Çukurca, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1) 14 YAŞINDAKİ ROJDA ASMİN, VAN'DA BULUNDU - Son Dakika

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