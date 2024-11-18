1\'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali 7 Aralık\'ta Başlıyor

Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından 23 ilde gerçekleştirilecek '1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali' 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Bu festival ile Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Ankara Opera Binası Sahnesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, '1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Sağtürk, operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsillerin sunulacağı 23 ili kapsayacak festivalin 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacağını belirtti. Sağtürk, "Bu festival ile Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk döneminde Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle buluşacağız" dedi.

Sağtürk, festival kapsamında çocukların yeteneklerini 'Yetenek her yerde' sloganıyla düzenleyecekleri etkinliklerle keşfedeceklerini ifade ederek, "Çocuklarımız da bu festivalin özel bir parçası. Onlar için hazırlanan oyunlarla, küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki sanatla büyüyen bir nesil, aydınlık geleceğimizin en önemli temellerinden birini oluşturacaktır" diye konuştu.

1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracağını dile getiren Sağtürk, "2025 yılında bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,