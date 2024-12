10 Aralık'ta Barış ve İnsan Hakları Etkinliği

Güncel

(ANKARA) - 10 Ekim Barış Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde anma etkinliği gerçekleştirdi. Dernek Eş Sözcüsü İhsak Kocabıyık, "Bu ülkenin ihtiyacı olan savaş, ölüm, baskı, padişahlık, faşizm değil. Bu ülkenin kardeşliğe, barışa ihtiyacı var. Bizim bu talebimiz bu topraklarda yüzyıllardır sürdürülen mücadelenin bir sonucudur. Bizim bu talebimizi ciddiye almak zorundasınız" dedi.

10 Ekim Barış Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla 10 Ekim Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. "'10 Ekim'i unutma, unutturma, savaşa hayır', 'Barış hemen şimdi', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'" sloganlarının atıldığı anma törenine DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz da katıldı.

Etkinlikte açıklama yapan 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İhsak Kocabıyık, şunları söyledi:

"110 ay önce burada katledildik. Bugün aynı zamanda 10 Aralık İnsan Hakları Günü. 110 ay önce en temel insan hakkı olan yaşama hakkımız gasp edildi. Eşitlik ve demokrasi isteğimiz yok sayıldı, görmezden gelindi. İsteklerimiz kanla örtüldü. Eli kanlı cihatçı örgütleri alkışlayanlar, bunların 110 ay önce bu alanı nasıl kana buladıklarını, yaşam ve barış hakkımızı nasıl gasp ettiklerini bir kez daha hatırlasınlar. Bu ülkenin ihtiyacı olan savaş, ölüm, baskı, padişahlık, faşizm değil. Bu ülkenin kardeşliğe, barışa ihtiyacı var. Bizim bu talebimiz bu topraklarda yüzyıllardır sürdürülen mücadelenin bir sonucudur. Bizim bu talebimizi ciddiye almak zorundasınız. Öldürmekle, savaşmakla mı terbiye edeceksiniz bizi?

"Biz barış talebimizi ölmemize rağmen ısrarla sürdürüyoruz"

Biz barış talebimizi ölmemize rağmen ısrarla sürdürüyoruz. Bu ısrarımıza kulaklarınızı tıkayamazsınız. Bu talep insanlığın, halkların, bütün canlıların talebidir. Bizim bu talebimiz boşuna değildir.

24 Aralık'ta 10 Ekim katliamının duruşması var. Geçen haziran ayında yapılan duruşmayla savcılığın insanlığa karşı işlenmiş suç iddianamesi mahkemece reddedildi. IŞİD sever Türkiye yargısı, bize karşı yapılmış bu suçu insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul etmedi. Peki neye karşı işlendi o zaman? Bunun arkasında kimler vardı?"

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban ise şöyle konuştu:

"Bir 10 Aralık haftasında yine görüyoruz ki işkenceden tutalım, yaşam hakkı ihlallerine, barış hakkı ihlallerine, insan hakkı savunucularının tutuklanmasına kadar onlarca insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. 1 Ekim tarihinden itibaren yeni bir barış sürecinin başlayacağına ilişkin söylemler her ne kadar kamuoyunda bir umut yaratmış olsa da bugüne kadar gördüğümüz noktada herhangi sokağa yansıyacak, barışseverleri koruyacak bir adım atılmış değil."

"Onurlu insanların mücadelesi ve direnişi her zaman karanlık bir güç tarafından bastırılmaya çalışıldı"

Törene katılan DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda savaşın her zaman yakıcı yönünü hep beraber deneyimledik. Bu savaş politikalarına karşı her zaman her yerde direnişi, mücadeleyi büyüten ve bununla birlikte barışın sesini yükselten bir kesim onurlu insanlar hep vardı. Ancak bu onurlu insanların mücadelesi ve direnişi her zaman karanlık bir güç tarafından bastırılmaya çalışıldı. 10 Ekim Gar Katliamı da o kara günlerden biridir. Barış, demokrasi, özgürlük diyenlerin sesi IŞİD gibi karanlık çeteler tarafından vahşice bir katliamla kısılmak istendi. Ancak bizi yaralayan taraf aynı zamanda insanlığa karşı işlenen bu suçun cezasız bırakılması, faillerin yargılanmaması ve onlara alan açılması, cezasızlık politikasıyla ödüllendirilmesidir."

Katliamda kardeşi İsmail Kızılçay'ı kaybeden Hatice Tel, bugün Kızılçay'ın doğum günü olduğunu belirterek, "Gidenler, gittikleri yaşta kalıyorlar. O da 51 yaşında bıraktı bizi. Yaşasaydı bugün 60'ıncı yaş gününü kutlamış olacaktık. Ama maalesef sadece 51 olarak anıyoruz onu. İsmail, mücadelesini hiçbir zaman bırakmadı ve mücadele içinde de onu yolcu ettik. Doğum günün kutlu olsun İsmail" dedi