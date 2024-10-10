10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güncel

(ANKARA) – IŞİD'in 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın dokuzuncu yıl dönümünde hayatını kaybedenler katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde anıldı. Anmaya, hayatını kaybedenlerin aileleri, CHP, DEM Parti, EMEP, muhalefet partilerinden çok sayıda milletvekili ile sendika ve meslek örgütlerinin yöneticileri katıldı. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, şunları söyledi:

"Bundan 108 ay önce, ülkemizi yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından, "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için tüm ülke Ankara'ya davet edilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın, IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 canımız hayatını yitirirken, 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor. Ülke tarihinin en büyük katliamı denilip akabinde 3 gün yas ilan 10 Ekim Ankara Katliamı; geride kalanların emek ve çabası ile 9. yılında da unutulmuyor, unutturulmayacak."

'10 Ekim Ankara Katliamı kesinlikle siyasi bir cinayet olarak apaçık ortada duruyor'

Bu yönüyle, '10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı suç kabul edilmeyecek ise hangi suç insanlığa suç kapsamında değerlendirilecek' diye sorguladığımız bu davanın hiç şüphesiz ülke yargı tarihi bakımından büyük bir adaletsizlik örneği olarak ortada durduğu aşikardır. Halihazırda ceza dosyası kapsamında 16'sı firari sanık yönünden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan tefrik dosya ile yargılamaya devam edilmekte olup 24 Aralık 2024 tarihinde duruşması görülecektir. Nitekim, 9 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdiğimizi ancak bu kapsamda sonuç alamadığımızı da belirtmek gerekir. Yine geçtiğimiz aylarda kamusal sorumluluğun işletilmesine yönelik Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığımız adalet talebimiz hakkında da kabul edilemezlik kararı verilerek, iç hukuk yollarının tamamen kapatıldığını gördük. AİHM'e taşınan bu önemli talebin kabul görmesi halinde katliamının karanlık yönlerinin gün yüzüne çıkarılacağı günleri de görmenin umuduyla yaşıyoruz. Ne yazık ki, geçen bu onca yılda metanet ve sabırla doldurduğumuz mahkeme salonlarında denk gelemediğimiz adalet, kamuoyu vicdanında da tecelli etmedi. Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak bizlerin talepleri ile damla damla kazandırılan deliller ile artık hepimiz biliyoruz ki; bugün devasa acılara karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. İki seçim arasında, 2015 yılının karanlık bir dönemine tekabül eden IŞİD saldırıları ile dönemin siyasilerin de söylemlerinde de anladığımız üzere; 10 Ekim Ankara Katliamı kesinlikle siyasi bir cinayet olarak apaçık ortada duruyor."

DEM Parti'li Hatimoğulları, "Bu iktidar varlığını IŞİD ile iş birliği yaparak sağlamak istedi"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "Barışa kan sıçrattılar. Onların talebi barış, adalet ve savaşların bitmesiydi. 15 Temmuz'dan sonra daha da canileşen, faşistleşen, otoriterleşen bu iktidar, kendi iktidarını korumak için 10 Ekim Gar Katliamı'nı gerçekleştirdi. 10 Ekim'den önce birçok katliam gerçekleştirildi. Antep'te düğün katliamı, HDP mitingindeki patlama, HDP'nin Adana ve Mersin İl Örgütlerine yapılan saldırılar... Suruç'ta düş yolcularını katlettiler. Bütün bu katliamları IŞİD ile birlikte gerçekleştirdile. IŞİD'in önünü açtılar. Bu iktidar varlığını IŞİD ile iş birliği yaparak sağlamak istedi ve bütün bu katliamlardan haberdardılar. Mahkeme tutanaklarına bakarsak bunların önünün devlet, kolluk kuvveti ve MİT tarafından nasıl açıldığını görürüz" dedi.

CHP'li Özçağdaş, "Asl olan onların yaşamdan koparılmasına neden olanların hukuk önünde hesap vermesidir"

Burada yapılan açıklamaların ardından 10 Ekim Annelerinin Çığlığı Anıtı'na karanfil bırakıldı. Daha sonra ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş, katliamı gerçekleştiren faillerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Özçağdaş, "Dokuz yıldır olduğu gibi hiç bitmeyen bir hüzün, hiç bitmeyen bir acıyla ailelerimizle birlikte buradayız. Bu Türkiye'nin mücadelerinin bir halkası. Türkiye'deki sivil katliamlarından bir tanesi. Hepsini büyük bir özlem, sevgi ve hasretle anıyoruz. Aslolan onların yaşamdan koparılmasına neden olanların hukuk önünde hesap vermesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dokuz yıldır her gün olduğu gibi 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimizin, daha önceki ve daha sonraki acı olaylarda yaşanan tüm kayıplarla ilgili olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepimizin tek amacaı, Türkiye'nin barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşayan bir ülke olmasıdır. Asl olan bizim bu mücadeleyi bir ve bütün olarak hep birlikte sürdürmemizdir" diye konuştu.