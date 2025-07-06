12 Punto 2025 Sinema Etkinliği - Son Dakika
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12 Punto 2025 Sinema Etkinliği

06.07.2025 10:20
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TRT'nin düzenlediği 12 Punto 2025, 13-20 Temmuz'da İstanbul'da sinema profesyonellerini buluşturacak.

TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2025" 13-20 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 35 farklı ülkeden ödüllü yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin yer aldığı etkinlik, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto için geri sayım başladı! Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz TRT 12 Punto, 35 ülkeden sinema profesyonellerini 13-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak." ifadelerini kullandı.

12 Punto 2025'te "Filistin Sineması Özel Bölümü"

Bu yıl 12 Punto 2025'te Filistin sinemasının güncel filmleri "Filistin Sineması Özel Bölümü"nde izleyicilerle buluşacak.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Punto açık hava gösterimleri programında Filistin filmlerine yer verilecek.

12 Punto'nun konuğu olarak İstanbul'a gelecek olan Filistinli yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek

Türk sinemasının ve Türk dizi tarihinin usta yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın mart ayındaki vefatının ardından kendisine saygı duruşu niteliğinde özel bir gösterim yapılacak.

Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Uzun Hikaye" filmi 12 Punto Açık Hava Sineması'nda gösterilecek.

Ücretsiz olacak

"12 Punto 2025", dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini ağırlayacak.

Fransa, Rusya, Mısır, İran, Suriye, İsveç, Kosova, Litvanya, Filistin, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Çin, Amerika, Sırbistan, Avusturya, Estonya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Belçika, Ürdün, Karadağ, Kuveyt, Almanya, Güney Afrika, Katar, Hollanda, Lübnan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 35 ülkeden 50'den fazla sinema profesyoneli 12 Punto'da buluşacak.

Etkinlik kapsamında ödüllü yönetmen ve yapımcıların, sinema profesyonellerinin yer aldığı masterclasslar, paneller ve sunumlar Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Paneller, masterclasslar, söyleşiler ve gösterimler herkese açık ve ücretsiz olacak.

12 Punto'da yapılacak etkinlikler

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist projenin sahipleri, "12 Punto 2025" haftasında dünyanın en önemli senaryo danışmanları ile senaryolarını geliştirecek, ödüllü yapımcılarla projelerinin yapım süreci üzerine görüşmeler yapacak.

"12 Punto" haftasının sonunda ise projelerini, ödüllü yönetmen ve yapımcıların, dünyaca ünlü oyuncuların, uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı 5 kişilik jüriye sunacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül kazanan projeler 20 Temmuz'da gerçekleşecek 12 Punto 2025 Kapanış ve Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Törende ayrıca "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de duyurulacak.

TRT 2'de her akşam "12 Punto Özel" yayını

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Punto 2025 haftası boyunca TRT 2'de her akşam "12 Punto Özel" programı yayınlanacak.

Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılacağı söyleşiler, 12 Punto finalistleri ile röportajların yer alacağı programlarda, sinemaya ve sinema sektörüne dair çok özel içeriklere yer verilecek.

Yönetmenlik, yapımcılık, senaryo yazarlığı, pazarlama, festivaller, dağıtım, animasyon, film fonları gibi sinema sektörünün her alanına ve bir filmin yapım sürecindeki önemli aşamalara değinen etkinliklere dair detaylar ve sürpriz konuklar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 12 Punto 2025 Sinema Etkinliği - Son Dakika

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