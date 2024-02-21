14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-7" operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

21.02.2024 08:08  Güncelleme: 08:34
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14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-7" operasyonlarında 67 şüpheli yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "KISKAÇ-7" Operasyonlarında şüphelilerin:

  • Örgütün "Güncel Yapılanması", sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
  • Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları,
  • Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonlar sonucu, çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4022 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6045 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı
14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emir Emir: SAYIN ALİ YERLİKAYA FUTBOL DÜNYASI VE BASINDAKİ FETÖCÜLERE DE OPERASYON YAPIN,FUTBOL MAÇ SONUÇLARI İLE BİRYERLERE MADDİ KAYNAK YARATILIYOR GİBİ BİR ŞÜPHE OLUŞTU. 47 11 Yanıtla
  • Serdar baba: Allah'da zalimleri kıskıvrak yakalayacak inşallah.. 9 5 Yanıtla

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