20 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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20 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra 20 il için kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-10 derece üstünde seyredecek.

06.06.2024 11:43
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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden sonra 20 il için kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri, Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-10 derece üstünde seyredecek.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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