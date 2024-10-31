20'nci Tarihe Saygı Ödülleri Sahiplerini Buldu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20'ncisini düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri"ni kazananlar belli oldu. Ödül sahipleri ve okul projeleri, 20. yıla özel planlanan ödül töreninde sahnede onurlandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaları özendirmek, koruma bilincini yaygınlaştırmak ve olumlu örneklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla verilen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri bu yıl 20'nci kez düzenlendi. Bu özel yılda, İzmir il sınırları içerisinden gelen 62 başvuru değerlendirmeye alındı. 20. yıla özel oluşturulan "Korumada Süreklilik Ödülü"; programın ilk on yılında Tarihi Yapıda Yaşam kategorisinde ödüle değer bulunanlar arasından ve şartnamede belirlenmiş ilke ve kriterlere uygun biçimde korumayı ve yaşatmayı sürdüren 12 ödül sahibine Ödül Komitesi tarafından verildi. Diğer kategoriler için Seçici Kurul incelemesi sonucunda ön elemeyi geçen 36 başvuru, Korumada Süreklilik Ödülü ile birlikte önümüzdeki günlerde 20. yıla özel düzenlenecek ödül töreninde sahnede onurlandırılacak.

Okul projelerine teşekkür ve teşvik

2024 yılı itibariyle "Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması" başlığı da eklendi. Buna göre genç nesillerin kültürel mirasa olan ilgisini artırmak ve katılımlarını teşvik etmek için eğitim projeleri ve bilinçlendirme çalışmaları da teşekkür ve teşvik belgeleri ile onurlandırılıyor. Bu kapsamda 20. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nde İzmir'in mirasına sahip çıkan birbirinden renkli çalışmalar da yer alıyor.

20. Yıl Jüri Özel Ödülleri

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde İzmir'in tarihine emek ve hüner ile katkı koyan, üretim ve çabaları ile övgüye değer bulunan iki usta Feti Pamukoğlu ile Ozan Özdemir Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de ilk

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri; İzmir'in kültürel mirasa olan bağlılığını ve katkısını belgeliyor. Çeşitli kategorilerde yapılan başvurular, toplumun kültürel mirasına ilişkin duyarlılığını artırıyor ve yeni nesillerin kültür bilincinin gelişimine katkı sağlıyor.

Türkiye'de bir ilk olan ve 20 yıllık deneyimi ile İzmirlilerin kültürel mirasa göstermiş olduğu duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri'nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel ödülü almıştı.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüle değer görülen çalışmalar şöyle:

Korumada Süreklilik Ödülü

Gülsen ERTÜRK Evi (Yeni Foça)

Mahmut KARNAS Evi (Yeni Foça)

Nazmiye ARABACI Evi (Yeni Foça)

Ali Rıza CAKUBEY Evi (Yeni Foça)

Ahmet Can TAŞKAN, Köprübaşı Fırını (Urla)

Mehmet EROL, Saatçi (Urla)

Çetin & Sevil ÖZGÜL Evi (Urla)

Yılmaz EREN, Terzi (Urla)

Füsun & Güven ÇAĞATAY Evi (Varyant)

Arife DÖNER Evi (Birgi)

Ayşe Adalet SÜZER CAN Evi (Birgi)

Ali Haydar AYLA, Kubbeli Bakkal (Menemen)

TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ?

Yahya & Fatma ŞAHİNKOÇ, Şahinkoç Aile Apartmanı (Bergama)

Sermin DEMİRUTKU Evi (Tire)

Gülten YENİYURT, Halil YENİYURT, Sakaoğlu Fırını (Basmane)

Erdem TOK, Tokoğlu Fırını (Birgi)

Nuran & Ayfer YAĞCIER Evi (Birgi)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Dalında Juri Özel Ödülü

Feti PAMUKOĞLU - Saatçi (Kemeraltı)

Ozan ÖZDEMİR - Çalgı Yapım Ustası (Kemeraltı)

TARİHİ MEKANDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ

Cihangir DİNÇ, Fıçıcı (Kemeraltı)

Ali DEMİRCİ, Kalaycı Ustası (Bergama)

Hulki İPEK (Saz Yapım Ustası, TRT Sanatçısı), Hilkat İPEK (Saz Yapım Ustası), Yılmaz İpek Saz Evi Sakıp TAŞ, Tenekeci (Havra Sokağı)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü?

Ziraat Bankası İzmir Sanat Müzesi ( Gazi Bulvarı, Konak)

Proje Müellifi: Uluç PAKBEN

Yapı Sahibi: Ziraat Bankası A.Ş.

Yüklenici: Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş.

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü?

Ender Hanım Gülcüoğlu Konağı (Tire)

Proje Müellifi: Zinet Benal KABAKLI

Yapı Sahibi ve Yüklenici: Ender AKIN

Balcıoğlu Evi (Foça)

Proje Müellifi: Uluç PAKBEN

Yapı Sahibi: Kürşat Balcıoğlu

Yüklenici: UMART Mimarlık Müh. Ltd. Şti.

Basit Onarım Ödülü

Natırzade Evi (Kemeraltı)

Yapı Sahibi: Serdar DAĞİSTAN

Proje Müellifi: Burcu KAPLAN

Yüklenici: UMART Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Tire Bandosu; Yüz Yıllık Seslerin İzinde (Belgesel) Yapımcı Yönetmen Sevcan Aytaç Sönmez ve Paydaşları

Basmane Semtinin Kültürel Mirasını Kapsayan Resimleri ile Bedriye Gülay Beşikçi

İzmir Görsel Koleksiyonu ile Prof. Dr. Yavuz Çorapçıoğlu

Tarihine Sahip Çıkan Okul Projelerinin Onurlandırılması

Teşekkür ve teşvik belgeleri alacak okullar;

Özel İzmir Sev İlkokulu, Liman Kenti İzmir

İstek İzmir Okulları - Çocukların Gözü ile Kültür Mirası İzmir

UKEB Okulları, Geçmişten Günümüze Bergama Antik Kenti ve Kültürel Mirasın İncisi Parşömen

Özel İzmir Amerikan Koleji, Vebanın İzinde; Kara Ölüm ve Seferihisar Veba Mezarlığı

Özel Piri Reis Okulları, Barışın Simgesi, Urla'nın Yeşil Hazinesi

TED İzmir Koleji Ortaokulu, Geçmişin İzinde Kamanlı Yerleşkesi

Özel Kent Koleji - Kanatlarımın Altında İzmir'im

Özel Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Bergama'nın Dünyaya Armağanı: PARŞÖMEN Araştırma Projesi

Özel Karşıyaka Sınav Anadolu Lisesi, Ege Bölgesinin Unesco Değerleri

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Fen ve Anadolu Lisesi, Hiç Kapanmayan Müze, Hiç Uyumayan Şehir İzmir

Bilsev Koleji, Yaşayan Bergama

Bilsev Koleji, Daha Çok Var Ol Teos

İzmir Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü, Küçük Kaşifler Şehrini Tanıyor

İzmir Radikal Okulları Konak Kampüsü, Mimaride Doğanın İzleri "Art Nouveau" Konulu Dergi Çalışması

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, İzmir 'Kültürel Mirasa Yolculuk' Dergi Çalışması

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü, Evliya Çelebi'nin İzinde Kemeraltı

Bayraklı Uğur Okulları, Bornova Köşkleri ve Bir Örnek Gezi Mattheys Köşkü

İzmir Özel Türk Koleji Konak Bahattin Tatış Kampüsü, İzmir'de Endüstri Miras Alanlarının Korunması ve Kentsel Belleğin Sürdürülebilmesi: Alsancak Liman Ardı Bölgesi Örneği

Seçici Kurulda kimler var?

Asil Seçici Kurul Başkanlığı görevini İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü E. Öğretim Üyesi, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Üyesi Dr. Gülsün Tanyeli yerine getirdi. Asil üyeler arasında ise Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA), SARAT (Safe Guarding Archaeological Assets of Turkey) Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi Koordinatörü Dr. Gül Pulhan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Kerem Koramaz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü E. Öğretim Üyesi Dr. Ertan Daş, DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Altonörs Çırak, Kavram Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi, Mimar - Restorasyon Uzmanı Dr. Umut Devrim Tunca, Uygulamacı Mimar Boygar Özlen yer aldı.

Yedek Seçici Kurul üyeleri ise Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Funda Gençer, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Burak Aslan, DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arş. Gör. Dr. E. Duygu Kahraman, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. Settar Tarman'dan oluşuyor.