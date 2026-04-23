23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu… Özgür Özel: "Parti İktidara Yürüyor, Millet Arkamızda"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine, "Parti iktidara yürüyor, millet arkamızda. Bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların arkadaşlarımıza çektirdiği azap bir yana ama millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı devralmamızı bekliyor. Onun içinde var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yılki resepsiyona katılmadıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz burada zaten ev sahibiyiz. Geçen yıl 19 Mart darbesinin hemen ardındaydı ve İstanbul'daydık. O yüzden yoktuk. Dolayısıyla biz ev sahibiyiz. Yani öyle Meclis resepsiyonuna katılmama gibi bir durum olmaz. Biz geçen yıl protesto etmedik. Biz geçen yıl saldırı altındaydık. 19 Mart'ta darbe girişimi oldu. Darbe girişimini takip eden süreçte İstanbul'da yoğunluk içerisindeydik. Bu sene öyle bir sürecin devamında Meclis resepsiyonunu protesto etmek aklımızın ucundan geçmedi. Geçen sefer de İstanbul'da olduğumuz için katılmamıştık ama protesto ettiğimiz zaman da protesto ettiğimizi gerekçeleri ile söylüyoruz."

Biz geçtiğimiz resepsiyona da katılmak üzereyken yeni bir saldırı olmuştu ve ben hızla oraya gitmek durumunda kalmıştım. Bize bir miktar huzur verildiği, düşman hukuku uygulanmadığı, saldırının olmadığı, fırsat bulduğumuz her şeyde üzerimize düşen bütün görevleri yapmak üzere buradayız. Bu Meclisi kurmuş, sonra da padişah ol kral ol, Amerikan tipi başkan ol tekliflerine karşı biz millet Meclis'i kuran ve millet ne görev verirse onu yaparız demiş birinin koltuğunda oturan birisi Meclisin resepsiyonunu protesto etmez."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 18 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimlere yönelik baskının arttığını belirterek, "Hukuk askıya alındı, her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Biz bunu seyredemeyiz. Özgür Özel ile görüşeceğim. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor" çağrısı sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

"Biz pazar günü Mansur Bey ile telefonda görüştük. O ardından Arnavutluk'a gitti. Çok da iyi haberle döndü. Avrupa Şampiyonu oldu güreşçimiz, Mansur Bey de orada yanında destek oluyordu. Dün akşam Genel Merkez'de Mansur Bey ile 1 - 1,5 saat sohbet ettik. Genel olarak durum tabii 'Belediyelere karşı bu kadar haksız, hukuksuz, vicdansız saldırılar varken artık buna hiçbirimiz dayanamıyoruz' dedi.Bugün 23 Nisan. Ben bugün sabah 08.15'te Anıtkabir'e giderken Onursal Adıgüzel'in eşi ve kızı Silivri Cezaevi'ne giriyorlardı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Onursal'ın kızı babasını cezaevinde ziyarete gidiyordu. Bu hiçbirimizin kaldıracağı bir psikoloji değil. O yüzden gerçekten artık bu kadar mücadele ediyoruz, 'Başka ne yapalım'ı değerlendirdik. Şunda hemfikiriz. Dün de söyledim millet elinize bir bayrak verdiyse onu bırakmayacaksınız. Ulubatlı Hasan'dan beri bayrağı bırakmayan kazanır. Belki kendisi hayatını kaybeder ama o bayrağı kimin için taşıyorsa onlar kazanır. O yüzden Meclis'te, yerel yönetimlerde partimizde bayrak elimizde. Elimize bayrağı verenlere, seçmenlere hürmeten görevimizin başındayız. Protesto edebiliriz, eylemler yapabiliriz, farklı mücadeleler seçebiliriz ama milletin elimize verdiği bayrağı bırakmayız. Öyle bir seçeneğimiz yok. Zaten Mansur Bey de öyle bir düşüncede olmadığını kendisi söyledi. Ama çok derinlemesine birtakım hukuki çalışmalar yapmayı, bundan sonra yapılan haksızlıkları, eşitsizlikleri daha görünür kılmayı, millete daha doğru ve iyi şekilde anlatabilecek her platformu kullanmayı değerlendirdik."

Cumartesi günü önce beş oturum halinde yani büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçeleri beş ayrı oturumda 'Bundan sonra ne yapalım'ı konuşacağız. Sonra temsilcilerimiz ve raportörlerimizin birleştiği bir üst oturumda yol haritası belirlenecek, sonra basına açık bir kısmımız da olacak. Parti Meclisi'nde de pazartesi günü genel durumu değerlendireceğiz. Ama parti iktidara yürüyor, millet arkamızda. Bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların arkadaşlarımıza çektirdiği azap bir yana ama millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı devralmamızı bekliyor. Onun içinde var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz."

Bir gazetecinin Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtını döndüğü iddialarını yanıtlayan Özel, "Yapmazlar. Manisa'da mesir var. Mesirde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının geçit töreni ile başlayacak. Ben Dolmabahçe'de milli takımımızın Türkiye'deki son maçını izledim. Seyirciyi coşturması için gelen mehteran takımı İstanbul Büyükşehir Belediyemizin mehter takımıydı ve yanımda Nuri Aslan vardı. Hep birlikte mehter ile coştuk, coşturduk. Mehter de bizim Fatih de bizim Ulubatlı Hasan da bizim Gazi Mustafa Atatürk de bizim İnönü de bizim Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklerden ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Ben kendim bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış bir açıdır. Yoksa kimse öyle mehtere sırtını dönmez" yanıtını verdi.

Özel, CHP'li belediyelere dönük operasyonlara ilişkin de şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı diyor ki '560 AK Partili belediyeye 320 CHP'li belediyeye soruşturma izni verdik'. Yani AK Partili belediyelerle ilgili müfettişlerin soruşturma talebi CHP'lilerden fazla diyor. Siz bir sabah kapısına gidilen AK Partili Belediye Başkanı gördünüz mü? Alıp da iki koluna polis ve jandarma ile götürülen belediye başkanlarının servis edilen görüntülerini gördünüz mü? Dört gün aç susuz gözaltında tutulan sonra tutuklamaya gecenin bir yarısı sevk edilen, sabahın köründe hapse konulan AK Partili gördünüz mü? 560 tanede bir yok ama 360, 330'da şimdiye kadar 30'u geçti. Şimdi burada bir adalet yoksa demek ki CHP'lilere düşman hukuku uygulanıyor demektir."

Şöyle düşünelim Sayın Erdoğan burada. Kendisi aynı görevi yaparken rüşvet ile irtikap ile ilgili, ihaleye fesat karıştırmak ile suçlandı. Bunların hepsinden yargılanıyordu ve yargılanmalarının pek çoğu da milletvekili olunca dokunulmazlık ile kesildi. Bir gün gözaltına alınmadı, bir gün nezarette tutulmadı, bir gün cezaevine konulmadı. Cezası kesinleşince telefon ile çağırdılar ve güle oynaya gitti koğuş arkadaşını seçti. Cezaevindeyken şiir kasedi çıkardı ve daha sonra da çıktı partisini kurdu ve iktidara geldi. Elbette bu benzerlik bize de bir iktidarı müjdeliyor ama kendisinde yapılmayan zulüm şu anda bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılıyor."

Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmalar sorulan Özel, şunları söyledi:

"Mansur Bey zaten bu dosyaların tamamından Sayıştay denetimini geçirmiş. Bu konuda vermesi gereken sorulara cevabını vermiş halen daha hep kendisine söylediği gibi ilgili kanunlar doğrultusunda kendisine koca bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne icraatları ile ilgili sorulacak her soruya yanıt vermeye hazırdır. Esas mesele şudur bunları bir mevzu olarak köpürtüp öbür taraftan Melih Gökçek'in hakkındaki dünya kadar 96 tane suç duyurusunu Süleyman Soylu alıp da üstüne oturup o işi ilerletmeyip yok etmiştir. Bunu ben söylemiyorum AK Parti'nin kurucuları söylüyor. Melih Gökçek'in yargılanmadığı yerde kimseye bir kelime soru bile sorulamaz. Melih Gökçek belediyeciliği ortada Mansur Yavaş'ın dürüst, hesap verilebilir, şeffaf ve milletin baş tacı ettiği belediyeciliği ortada nokta bir tanesinden yaka silkiyorlar bir tanesine yüzde 60 oy veriyorlar."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Süleyman'ın mührü" benzetmesi sorulan Özel, şunları kaydetti:

"Tuncer Bey'in konuşması kendi içinde, kendi pozisyonu itibariyle beklenen, tutarlı bir konuşmaydı. Ama Sayın Erdoğan'ın demokratik adımları atmayıp da en son sultan ve mühür benzetmesine kadar iş kaldığına göre ve Sayın Erdoğan'ın bir işi yapması için bir adım atması için illa padişah benzetmesi gerekiyorsa bizim rejim ile ilgili endişelerimiz boşa değil demektir."