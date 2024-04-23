TBMM'nin 104. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Kutlamaları Meclis'te Gerçekleşti - Son Dakika
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TBMM'nin 104. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Kutlamaları Meclis'te Gerçekleşti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği resepsiyona Devlet Erkanı, siyasetçiler, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve sanatçılar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resepsiyona katıldı ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Anayasa değişikliği konusunda siyasi partilerle görüşmelere başlayacağını belirtti.

23.04.2024 23:13  Güncelleme: 00:09
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(ANKARA) - TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği resepsiyona Devlet Erkanı, siyasetçiler, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Numan Kurtulmuş, resepsiyonda bir süre tebrikleri kabul etti. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanın Özgür Özel'de mermerli salonda davetlilerle sohbet etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda bir süre kaldıktan sonra özel bir odaya geçti. Erdoğan burada MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı kabul etti. Odaya ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu girdi. En son CHP Genel Başkanı Özel odaya girdi görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Erdoğan burada diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Kurutulmuş ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'ten uğurladı. Ardından CHP Genel Başkanı Özel Meclis'ten ayrıldı.

Kurtulmuş, Anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmada ise önümüzdeki hafta siyasi partilerle görüşmelere başlayacağını söyledi.

Resepsiyona; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, MHP grup başkanvekilleri, Meclis Başkanvekilleri Gülizar Biçer Celal Adan ve Bekir Bozdağ, İYİ Partisi Sözcüsü Kürşat Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM Başkanı Kadir Özkaya, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ankara Büyükşehr Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile sanatçılar katıldı. Konuklar, Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi.

TBMM\'nin 104. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Kutlamaları Meclis\'te Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'nin 104. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Kutlamaları Meclis'te Gerçekleşti - Son Dakika

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