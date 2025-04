27 Ülkeden Katılımcı 150 Ülkeden Ziyaretçi Marble İzmir'de Buluştu

(İZMİR) - İzmir'in dünya markası olan Marble İzmir, yabancı katılımcı ve alıcıları ağırlıyor. İzmir'de dünyanın her yerinden müşteri ve satıcıya ulaşabildiklerini belirten katılımcılar, oluşan büyük ticaret hacminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ tarafından bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde 30. kez düzenlenen Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 27 ülkeden katılımcı ve yaklaşık 150 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de çıkan doğal taşların yanı sıra Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinin açtığı 188 yabancı stantta da tüm dünyadan çok özel doğal taşlarla buluşan yabancı alım heyetleri, İzmir'in çok özel bir yere sahip olduğunu ve her yıl burada olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. 30 yıllık istikrarı ile de Marble İzmir Fuarı'nın öne çıktığını ifade eden yabancı katılımcı ve alıcılar, uzun yıllardır fuara memnuniyetle katıldıklarını söyledi. Marble İzmir Fuarı'nı, onlara katkılarını, ticari beklentilerini yabancı katılımcı ve alıcılar değerlendirdi.

Yunanistan firması İktinos Hellas tam 10 yıldır katılıyor

Son 10 yıldır Yunanistan'dan Marble İzmir Fuarı'na katılan mermer fabrikası Iktinos Hellas S.A İhracat Satış Müdürü Kostas Protonotarios, her yıl İzmir'de ve fuarda olmaktan çok mutlu olduklarını ve burada tüm dünya firmalarıyla buluştuklarını söyledi. Protonotarios, "Burada tüm ürünlerimizi göstermek için fırsatımız var. Yunanistan'dan çıkardığımız taşları buraya getirip, buradaki arkadaşlarımızla iş birliği yapmak bizi heyecanlandırıyor. Bu çok özel bir uluslararası fuar, tüm dünyadan şirketler bu fuara katılıyor. İngiltere'den Hindistan'a kadar… İzmir bu alanda çok ünlü ve burada çok güzel bir organizasyon yapılıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel ticari ilişkiler kuruyorum"

Hollanda'dan fuara katılan Nicky Van Bremen, İzmir'i ve mermer fuarını çok beğendiğini, her yıl şirketi için doğal taşlar seçmek ve anlaşmalar yapmak üzere fuara katıldığını ifade etti. Bremen, "İzmir Mermer Fuarı'nı dünya fuarları arasında ayrı bir yerde tutuyorum. Hem kaliteli taşlara ulaşıyorum hem de bu büyük organizasyonda bulunmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel ticari ilişkiler kuruyor, kazançlı iş birlikleri yapıyorum. Burada olmaktan her zaman çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en güzel taşları Türkiye'de"

Fuara ikinci kez Rusya'dan gelen Stone Wealth firmasının sahibi Maksimov Dmit, Türkiye'den çıkan taşları çok beğendiğini söyledi. Dmit, "Burada yeni partnerler, güzel taşlar bulmaya çalışıyoruz. Yeni projeler için buradayız. Çok uzun zamandır Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Burada da yeni trendler bulmak istiyoruz. Türkiye'den çıkan taşları çok çok beğeniyorum. Dünyadaki en güzel taşlar Türkiye'de bence" dedi.

"Mermer fuarları içinde en üst sırada"

Azerbaycan'dan üç yıldır Mermer Fuarı'na katılan Bakü Mermer Fabrikası Müdürü ve yüzde 25 yatırımcılarından biri olan Yunis İsayev, mermer fuarında genellikle fabrikaları için blok mermer anlaşmaları yaptıklarını ve her zaman Türkiye pazarını çok beğendiklerini anlattı. İsayev, "Üç yıldır fuara katılıyoruz. Biz mermeri ham şekilde, bloklar şeklinde alıyoruz. Onun için de Türkiye pazarı, bizim için daha uygun, daha avantajlı. Her yıl katılıyoruz, her yıl eski arkadaşlarımızla görüşüyoruz ve yeni arkadaşlar edinip, geniş iş birlikleri yapıyoruz. Fuar alanında da daha iyi madenler, daha uygun fiyatlar buluyoruz. Bence İzmir'in mermer fuarı diğer fuarlara göre daha farklı. Belki bizim pazarımıza daha yakın olduğu için ben mermer fuarları içinde Marble İzmir'i en üst sırada tutuyorum. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Her yıl katılıyoruz, inşallah önümüzdeki senelerde de katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Dünyaya rağmen başarılı bir fuar"

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi Şimşek, yabancı katılımcı ve yatırımcıların dünyanın içinde bulunduğu savaşlar, çekişmelere rağmen önceki yıllardaki sayılarda Türkiye'ye, İzmir'e gelmelerinin büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Şimşek, "Kültürpark Fuarı Sevgi Yolu'nda 5 yıl yapılan, Marble olarak da 30. yılında olan, toplamda 35 yıldır süren fuarımızı açtık. Eksi ve artılarımız var ama her şeye rağmen fuarımız güzel geçiyor. Neden her şeye rağmen diyoruz? Bugün, Rusya ve Ukrayna'da savaş var. Irak'ın durum ortada, Suriye ortada. İsrail, Libya, Lübnan ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomiye yönelik çıkışları… Yüzde 125 civarında bir ek vergi açıkladı Çin'e. Mermerciler olarak Çin'de de ciddi anlamda müşterilerimiz var. Bunlara rağmen gayet yüksek bir katılımcı oranı, gayet başarılı, güzel bir fuar oldu" dedi.

"İhracatın 2 milyar dolara çıkmasında Marble'ın katkısı büyük"

Dünyada doğal taş piyasasının 20 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'de bunun yüzde 10'u yani 2 milyar dolar civarında ihracat olduğunu belirten Şimşek, şu bilgileri ve notları paylaştı: "Sektörümüz 30 yıl önce makinaları ithal ederken bugün tam tersine biz makine ihracatı yapıyoruz. 30 yılda ihracat olarak 77 milyon dolardan 2 milyar dolara ulaştık. Bunda Marble'ın katkısı olmaz olur mu? Başta aramızda olmayan bir kez daha rahmetle andığımız Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın katkıları, Cemil Başkanımızın her toplantıda, her platformda dile getirdiği büyük destekleri çok değerli. Dünyadaki üç önemli uluslararası fuardan birisiyiz. Birisi Çin'de, birisi İtalya'da, birisi bizde. Bana göre biz birinciyiz. Bunu neden söylüyorum? Hem renk hem kalite ve dayanıklılık anlamında doğal taş sektöründe biz dünyadaki en zengin ülkelerden birisiyiz. O zaman ne yapacağız? Üretimimizi katma değeri yüksek ve ihracata yönelik nasıl gerçekleştireceğiz, ona bakacağız. Bu fuarın sahibi 85 milyondur. İzmir Mermer Fuarı'na teşviklerin doğru verilmesi lazım, desteklenmesi lazım. Hem maddi hem manevi olarak fuarımıza sahip çıkmak için hepimize sorumluluk düşüyor."

"Tahminlerin üzerinde bir ticaret hacmi bekliyoruz"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, yabancı yatırımcı ve katılımcıların çok önemli ticari ilişkiler yaptıklarını belirterek, "Bu sene 27 ülkeden katılımcımız, 150'yi aşan ülkeden ziyaretçimi var. Zaten Değişik Mermer Tasarım Yarışmamıza bu sene ilk kez 12 ülkeden başvuru aldık. Hatta üçüncülük ödülünü de Polonya'dan bir katılımcımız aldı. Bir sürü yabancı alıcımız var. Mermer Fuarı ilk yapılmaya başladığında Türkiye'nin mermer ihracatı 77 milyon dolar civarındayken, 30 yıl içerisinde mermer ihracatının toplamı 2 milyar doları geçmiş durumda. Hatta makineyi de dahil ettiğimizde bu ihracat rakamı 2,5 milyar dolarlara çıkıyor. Stantlardan aldığımız geri bildirimler hiç beklemedikleri alıcılarla hiç beklemedikleri iş birliklerine ve el sıkışmalara tanıklık ettikleri şeklinde oldu. O yüzden bu sene İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak ticaret hacmini artırmaya yönelik katkımızın geçen yılların çok çok üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. İzmir Mermer Fuarı dünyadaki en büyük üç doğal taş ve makineleri fuarından biri. Biz hem doğal taş üzerine hem madencilik üzerine olan tüm fuarlarda İZFAŞ'ı ve İzmir Mermer Fuarı'nı temsil ediyoruz. Oradaki uluslararası ağı İzmir'e davet ediyoruz. Marble Fuarı'nı bitirir bitirmez önümüzdeki senenin çalışmalarına zaten hemen başlıyoruz. Dediğim gibi bu uluslararası ağı iyice genişletip tüm sektörü kucaklayan çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.