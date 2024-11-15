28 Ova Büyük Ova Koruma Alanı Oldu

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(ANKARA) - Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 ova, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Karar ile; Aksaray'da Babakonağı Ovası, Ankara'da Türkhöyük ve Acıkuyu ovaları, Ardahan'da Çıldır Ovası, Bolu'da Sazakiçi Ovası, Burdur'da Yazı Ovası, Çankırı'da Çerkeş Ovası, Edirne'de Keşan, Tunca ve İpsala ovaları, Erzincan'da Otlukbeli Ovası, Erzurum'da Ünlükaya Ovası, Kayseri'de Bünyan Ovası, Kırıkkale'de Hamzalı ve Ocakbaşı ovaları, Muğla'da Kuzuyaka Ovası, Nevşehir'de Ovaören ve Tepeköy ovaları, Siirt'te Kurtalan Ovası, Sinop'ta Gökırmak ve Karasu ovaları, Sivas'ta Tekmen ve Kocakurt ovaları, Tokat'ta Artova Ovası, Uşak'ta Ulubey Ovası, Van'da Çolpan ve Hasantimur ovaları, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.