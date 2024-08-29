3 torunu, damadı tarafından katledilen dede konuştu - Son Dakika
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3 torunu, damadı tarafından katledilen dede konuştu

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İzmir'de babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun dedesi Necati Akkaplan, "Çocuklar bizimle yaşıyordu. Vesim, özlediğini söyledi. 'Benim görmeye hakkım yok mu?' dedi. Çocuklar 2 hafta önce babalarının yanına gitti. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım" dedi.

29.08.2024 17:13
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İzmir'de 3 torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen Necati Akkaplan (57) olayla ilgili konuştu. Kızı Naciye Şimşek'in şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen Akkaplan, tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu Hiranur Şimşek olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARI ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi Akkaplan, kızının damadına karşı önce 1 ay, ardından 27 Temmuz'da 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade ederek şunları söyledi: "Çocuklar bizimle yaşıyordu. Vesim, özlediğini söyledi. 'Benim görmeye hakkım yok mu?' dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk. Son olarak çocuklar 2 hafta önce babalarının yanına gitti. Bunun yanında çocukların okulunu Manisa'ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa'ya göndermesini istedik. Olaydan bir gün önce Vesim ile görüşmemizde 'Tamam, bugün göndereceğim' dedi. Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım" dedi.

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek yanına çağırmış

"KOMŞULARINA 'NACİYE GELİRSE ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"

Damadının daha önce de defalarca kızı Naciye'yi ve torunlarını darbettiğini öne süren Akkaplan, "Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. Vesim, olaydan önce komşularına 'Naciye gelirse onu öldüreceğim' demiş. Belki de kızımın İzmir'e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi" diye konuştu.

Vesim Şimşek'in ölümüyle ilgili de konuşan Akkaplan, "Allah taksiratını affetsin. Öbür tarafta çocuklara hesabını versin" dedi.

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış
3 torunu, damadı tarafından katledilen dede konuştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 3 torunu, damadı tarafından katledilen dede konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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