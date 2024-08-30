30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri

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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlamaları, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Caddesi'ndeki törende ise Vali Ayyıldız, Tümgeneral Ünsal ve Belediye Başkanı Bozbey, aracın üzerinden halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, resmigeçitle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Vali Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende, Vali Aksoy ve Belediye Başkanı Ünlüce askeri araçtan halkı selamladı.

Hava Pilot Binbaşı Tuğrul Yener'in Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasının ardından Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu.

Resmigeçit töreni ve uçak geçişiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kuvayımilliye Meydanı'ndaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Ustaoğlu, Akın ve Duman, vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu, günün önemine dair konuşma yaptı.

Tören, şiirlerin okunması, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi, jandarma komandolar ve vatandaşların birlikte sergilediği halk oyunlarının ardından geçit töreniyle sona erdi.

Vali Ustaoğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı'nın gururla kutlandığını söyledi.

Kutlamalarda katkı sunanlara teşekkür eden Ustaoğlu, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Akın da Türkiye topraklarını Türk insanına vatan yapan herkese teşekkür etti.

Balıkesir'in Kuvayımilliye'nin başşehri olduğunu dile getiren Akın, "Kentimizde milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle yapmaya da devam edeceğiz. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem kendisine hem eserlerine, ilkelerine ve gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandaki tören sona erdi.

Törenin ardından Vali Toraman, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Toraman, Biçen ve Doğangün, Kordon Boyu'nda vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kutlamalar resmigeçitle sona erdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, denizde su gösterisi yaptı.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'nda Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Işın, makamında tebrikleri kabul etti.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazile Ural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreninin ardından Vali Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Aygöl ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Tören mangası tarafından saygı atışının yapıldığı tören, Aygöl'ün şehitlik defterini imzalamasıyla tamamlandı.