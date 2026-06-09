32 Hukukçudan CHP'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
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32 Hukukçudan CHP'ye Destek Açıklaması

09.06.2026 15:06
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32 anayasa ve kamu hukuku uzmanı, CHP'nin olağanüstü kurultayının hukuken zorunlu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Aralarında Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Murat Sevinç'in de bulunduğu anayasa ve kamu hukuku alanının önde gelen isimlerinden 32 hukukçu, istinafın CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının, yeni kurultayın toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek, "Partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Aralarında Türkiye'nin önde gelen anayasa ve kamu hukuku profesörlerinin de yer aldığı 32 hukukçu, istinafın, CHP kurultayının iptaline ve ihtiyati tedbir kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptalinin ardından başlayan, "ihtiyati tedbir kararının Kurultay toplamaya engel teşkil edip etmeyeceği" tartışmasının doğurabileceği olası sonuçlar dikkate alındığında, CHP'nin iç meselesi değil, Türkiye için bir demokrasi meselesi olduğu vurgulandı.

Anayasa'nın 68. maddesinin, "siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır", 69. maddesinin, "Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir" hükümlerini içerdiği aktarılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin de "Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz" hükmünü getirdiği, Siyasi Partiler Kanunu 36. maddesinin, bunun yaptırımını, seçime katılma yeterliliği elde eden partilerin ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini kaybedeceğini düzenlediği hatırlatıldı.

"HİÇBİR MAHKEME KARARI EMREDİCİ HÜKÜMLERİ KALDIRAMAZ, ASKIYA ALAMAZ"

Ortak açıklamada, "Hiçbir Mahkeme kararı kanunun emredici hükümlerini kaldıramaz ya da askıya alamaz. Tedbir kararıyla 38. kurultay öncesi duruma dönülmesiyle birlikte, partiyi yasal olarak zorunlu olan olağan kurultay sürecine götürme yetkisi tedbiren eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Parti Meclisi'ne ve MYK'sına devredilmiştir. Sonuç olarak, iradesi sakatlanmamış kabul edilen kurultay delegeleriyle partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp, mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur.

Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu 14. madde uyarınca 'olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.' Verilen tedbir kararı buradaki emredici hükümleri de ortadan kaldıramaz. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

İMZACILAR

Prof. Dr. Didem Yılmaz

Prof. Dr. Fahri Bakırcı

Prof. Dr. Fazıl Sağlam

Prof. Dr. Güçlü Akyürek

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Prof. Dr. Metin Günday

Prof. Dr. Murat Sevinç

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Prof. Dr. Sultan Uzeltürk

Prof. Dr. Süheyl Batum

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

Prof. Dr. Tolga Şirin

Prof. Dr. Sevtap Yokuş

Doç. Dr. İsmail Yüksel

Doç. Dr. Bülent Yücel

Doç. Dr. Erkan Duymaz

Doç. Dr. Ozan Ergül

Doç. Dr. Serkan Köybaşı

Dr. Ender Türk

Dr. Veysel Dinler

Dr. Nezahat Demiray

Dr. Oğuzhan Bekir Keskin

Dr. Gökhan Şen

Dr. Nurhan Demirhan

Dr. Özge Çelebi

Dr. Mehmet Karlı

Dr. Özgür Mumcu

Dr. Oya Aydın

Dr. Buket Soygüt

Dr. Mert Duygun.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 Hukukçudan CHP'ye Destek Açıklaması - Son Dakika

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