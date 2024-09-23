32 İlde Narkoçelik-40 Operasyonu - Son Dakika
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32 İlde Narkoçelik-40 Operasyonu

32 İlde Narkoçelik-40 Operasyonu

Jandarma, 32 ilde düzenlenen operasyonda 125 uyuşturucu satıcısını yakaladı, 63'ü tutuklandı.

23.09.2024 10:29
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da jandarma tarafından 'Narkoçelik-40' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda toplam 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 32 İlde Narkoçelik-40 Operasyonu - Son Dakika

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