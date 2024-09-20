38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Başladı - Son Dakika
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38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Başladı

38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 18 Eylül'de başladı ve 22 Eylül'de ödül töreni ile sona erecek. Bu yıl toplam 250 bin TL'lik ödül dağıtılacak olan festivalde yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 sporcu yarışacak.

20.09.2024 09:30  Güncelleme: 09:40
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "38. Uluslararası Mersin Briç Festivali", 18 Eylül Çarşamba günü başladı. Bu yıl "Kartlar dağıtılsın, stratejik düşünceler savaşsın" sloganıyla yapılan ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da pek çok ülkeden briçseverin buluştuğu festivalde toplam 250 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Briç Festival başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, yurt içinden ve yurt dışından toplam 300 civarında sporcunun katılması bekleniyor.

Bu yıl "Kartlar dağıtılsın, stratejik düşünceler savaşsın" sloganıyla başlayan ve dünyadan ve Türkiye'den pek çok briçseverin buluştuğu festivalde toplam 250 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, 18 Eylül'de başlayan 22 Eylül Pazar günü sona erecek etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"En uzun soluklu etkinliklerimizden bir tanesi"

"Yaptığımız en uzun soluklu etkinliklerden bir tanesi. Bu sene 38'incisini düzenliyoruz. Bu etkinliğe 5 farklı ülkeden; Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Lübnan ve Mısır olmak üzere 5 farklı ülkeden de katılımcılarımız var. Bunun dışında yine ülkemizin 18 farklı ilinden de katılımcılar var. Yaklaşık turnuva boyunca 300 civarında bir katılımcı bekliyoruz. 5 gün sürecek ve güzel mücadeleler olacak bir organizasyon olacak. Pazar günü ödül törenimiz olacak. Buraya gelen yarışmacılarla sohbetlerimizde genelde insanların Mersin'den duydukları memnuniyeti dinliyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor ve bizi motive ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun her branşının ve sporcuların yanında olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz."

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Ethem Kerem ise şöyle konuştu:

"Umut ediyorum ki bu festivalde 40'ları, 50'leri gerçekleştireceğiz"

"Uluslararası Mersin Briç Festivali 5 gün sürecek bir turnuva ve Büyükşehir Belediyemiz gerçekten bu festivalin mükemmel olması için elinden gelen her türlü desteği sunuyor. Kendilerine buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyoruz. Festivalde farklı yarışmalar var. Ülkemizin pek çok kentinden olduğu gibi Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Mısır'dan, Lübnan'dan ve Fransa'dan katılan sporcular da var. Mersin'e gelen sporcular memnun ayrılıyorlar ve biz de bundan Mersin'in tanıtımı açısından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Umut ediyorum ki bu festivalde 40'ları, 50'leri gerçekleştireceğiz."

Uluslararası Mersin Briç Festivali'nin katılımcılarından Hüseyin Cesur, "Mersin Briç Festivali zaten briç camiasında çok fazla popüler hale gelmiş, tutulan, çok sevilen bir festival. Bu festivalin benzerini yapmaya çalışan birçok belediye oldu, beceremediler, böyle tutulmuyor. Mesela Bodrum ve İzmir çok uğraşıyor fakat Mersin'in tutturduğu performansı hiçbiri tutturamadı. O bakımdan çok seviliyor. Ayrıca çok dostane ilişkiler kurulabilen, çok güzel, nezih bir ortam. Zaten briç ortamı genellikle nezih insanların bulunduğu ortamlardır. Güney insanın sıcaklığı da tabii vuruyor turnuvaya. Dolayısıyla hemen hemen birçok insan Mersin Briç Festivali'ni bekliyor. Bu hep böyle olmuştur, benim de hayatım boyunca hep böyle olmuştur. Yaza doğru geldiğim zaman hemen takip ederim" dedi.

Katılımcılardan Arzu Sönmez ise festivale İstanbul'dan geldiğini paylaşarak, "İstanbul'dan yorgun argın arabayla geldik ama festivale katılıyoruz. O kadar seviyoruz buraya katılmayı. Keyifle geldik ve umarım da keyifle geçer" diye konuştu.

Etkinlik, 22 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 38. Uluslararası Mersin Briç Festivali Başladı - Son Dakika

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