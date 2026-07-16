7 ilde 15 Temmuz yürüyüşleri: Binlerce kişi meydanlara akın etti - Son Dakika
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7 ilde 15 Temmuz yürüyüşleri: Binlerce kişi meydanlara akın etti

7 ilde 15 Temmuz yürüyüşleri: Binlerce kişi meydanlara akın etti
16.07.2026 00:06
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Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi. Vatandaşlar ve protokol, Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti, saygı duruşu ve duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Kayseri'de Kartal Şehitliği'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, il protokolüyle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Çiçek, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen acısının çok taze olduğunu söyledi.

Büyükkılıç ise Kayseri halkının 10 yıl önce darbe girişiminin yaşandığı gün de meydanlara çıktığını, bugün de o destana sahip çıktığını kaydetti.

15 Temmuz Gazisi Necmettin Oktay, o gece sokağa çıkarken arkalarına bakmadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim Sancak Koşusu"nu tamamlayan gençler, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Çiçek'e teslim etti.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirilen törene ise Vali Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve protokol üyeleri katıldı.

Ayrıca Talas Paraşüt Alanı'nda düzenlenen programda, 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Sivas

Sivas'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan törenin yapılacağı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

Yürüyüşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, diğer il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak, tıpkı Çanakkale'de yedi düvele karşı tek yürek olduğu gibi vatanı, bayrağı ve istiklali etrafında kenetlendiğini, tanklara, tüfeklere ve kurşunlara göğsünü siper ettiğini söyledi.

Katılımcılar programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını meydana kurulan dev ekrandan canlı izledi.

Yozgat

Yozgat'ta otogardan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, katılımlarından dolayı Yozgat halkına teşekkür etti.

Katılımcılar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Derbent Kavşağı'nda toplandı.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Valilik yanındaki otoparkta devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını meydana kurulan dev ekrandan canlı izledi.

Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın dinletisinin ardından sanatçı Murat Kekilli konser verdi.

Programa, Vali Nedim Akmeşe, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol ve vatandaşlar Borsa Kavşağı'nda toplandı.

Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, mehteran eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Buradaki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ve Belediye Başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Sancak Koşusu"nda genç atletler taşıdıkları Türk bayrağını Vali Kök'e teslim etti.

Kurulan ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Programda konuşan Vali Sarıibrahim, aziz milletin canı ve kanı pahasına imanından, kardeşliğinden, adaletinden, onurundan, özgürlüğünden, izzetinden ve şerefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir

Kırşehir'de, Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Valilik önünden Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Demiryürek, buradaki konuşmasında, "Bu millet, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesine sahip çıkmış, vatanına, bayrağına ve devletine yönelen bu hain teşebbüse asla geçit vermemiştir." dedi.

"15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu film gösteriminin ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Sancak Koşusu'nun ardından sporcular bayrak teslimi yaptı ve çeşitli turnuvalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kahramanlık türküleri konserlerinin ardından programda, 2016'dan bu yana Kırşehir'de 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan film izlenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 7 ilde 15 Temmuz yürüyüşleri: Binlerce kişi meydanlara akın etti - Son Dakika

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