93. İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Yapıldı

Güncel

(İZMİR)- Cumhuriyet mirası ve İzmir'in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl "teknoloji" temasıyla 93. kez düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ile açılan İEF; İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl coşkusuna da ev sahipliği yaparak 9 Eylül günü son buldu. İEF, özel teknoloji alanları, insansı robot Sophia gibi sürpriz konukları, konserler, farklı gösteriler ve yüzlerce etkinlik ile her yaştan 756 bin 635 ziyaretçiye farklı bir deneyim sundu.

93 yıldır ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırladı. 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında ticaret, kültür, sanat, eğlence ve teknolojinin merkezi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerinin hafızasında unutulmaz izler bıraktı. "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla düzenlenen Fuar'daki özel teknoloji alanları, dijital deneyim ve sergi alanı, temaya özel etkinlikler, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.

Dron gösterileri büyüledi

İEF, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl coşkusuna da ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı ve 93. İEF'in açılış coşkusu bir arada yaşandı. Resmi açılış töreni sonrasında 21.30'da Alsancak Gündoğdu Meydanı semalarında 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapıldı. 31 Ağustos'ta Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki resepsiyonun ardından da İEF temalı bir dron şov düzenlendi. Dron gösterileri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tüm dünyanın yakından tanıdığı insansı robot Sophia da fuarın sürpriz konuğu oldu. Sophia, açılış töreninde, resepsiyonda, ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer aldı. Sophia, 1 Eylül'de tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül'de ise sanatçı Okan Bayülgen ile "TechTalks" etkinliğinde buluştu. Robot Sophia, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın geleceğe atılan adımların başladığı bir fuar olduğunu söyledi ve "Her ne kadar teknoloji gelişse de insan ruhunun sıcaklığı olmadan bu yeniliklerin bir anlamı olmaz" dedi.

Teknoloji özel alanı

Fuar'daki teknoloji özel alanında; Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'na bağlı dernekler ve firmalar, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) kuruluşlar, Bilişim Vadisi, Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK), Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (ESAS), Teknopark İzmir, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, aralarında yerli üretim elektrikli taşıtların da bulunduğu teknoloji ve sanayi şirketleri ürünleri, İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği projeler ve daha birçok kurum ve kuruluş yer aldı. Teknoloji özel alanı ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. Belediye şirketleri İZFAŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliği ile girişimcilere ve start-uplara ücretsiz olarak tahsis edilen "Girişimci Köyü"nde ise elektronik imzadan elektrikli bisikletlere kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren girişimciler, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümlerini sergiledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir Projesi kapsamında İzmir Teknoloji ve İnovasyon AŞ iş birliğiyle Teknoloji ve Yaratıcılık Günleri düzenlendi. Katılımcılar; "Geleceğin Şehirleri", "Teknoloji Trendleri", "Oyun Teknolojileri", "Tasarım ve İnovasyon" ve "Yapay Zekanın Yaratıcı Kullanımı" temalarıyla birçok önemli ismin katıldığı konuşmalara tanıklık etti. Ayrıca "Yaratıcı Kent Teknolojileri" temalı Ideathon da gerçekleştirildi.

Onur konuğu il İstanbul'du

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onur konuğu kenti ise İstanbul'du. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Visit İstanbul markaları ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. Aynı zamanda fuar süresince İBB'nin katkılarıyla hazırlanan, Türk resim sanatının önemli isimlerinden "Solo Botter: Nuri İyem" sergisi Casa Botter'den sonra fuarda ziyaretçileriyle buluştu. Pakistan Pavyonu'ndaki sergi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunarken binlerce ziyaretçinin ilgisiyle karşılaştı.

Fuar, temaya özel kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekti. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, dijital sergiler ve birbirinden farklı onlarca etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Dijital Deneyim ve Sergi Alanı

Kültürpark'ta Atlas Pavyonu'ndaki Dijital Deneyim ve Sergi Alanı'nda sanatseverlerin etkileşim kurarak deneyimlediği, küratörlüğünü Nihat Özdal'ın yaptığı ve 20 sanatçının eserlerinden oluşan Digital Echos Sergisi, Aylin Taslak'tan VR Labyrinth Project, Garip Ay'dan İnteraktif Ebru Sanatı Ekranı, Augmented Reality Duvarı, Uzay Kampı Türkiye VR Gözlüklü Simülasyon ve Bilim Kahramanları ile Dünya Robot Olimpiyatı deneyimi, katılımcıların VR gözlükle kayalıklardan denize doğru düşüyormuş gibi hissetmesini deneyimledikleri Redbull Cliff Diving yer aldı.

TechTalks birbirinden değerli isimleri ağırladı

İZFAŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin birlikte düzenlediği "TechTalks" isimli söyleşilerde tarihçi, yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, sanatçı Okan Bayülgen, teknoloji yazarı, trend avcısı Serdar Kuzuloğlu, seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas Gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa konuşmacı olarak yer aldı. Robot Sophia da Prof. Dr. Gürkan ile Okay Bayülgen ile gerçekleştirilen söyleşide soruları yanıtladı.

20 konser ile müzik dolu geceler

Ziyaretçiler, Fuar akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluştu. Çim Konserleri'nde Mert Demir, Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive ve Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı, Sakiler ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent sahne aldı. Alternatif Sahne'de ise Pera, Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox konser verdi.

11 gün boyunca temaya özel gösteriler ve kortejler de düzenlendi. Renkli dijital ekranlarla donatılmış Pixel Iron kostümleriyle yürüyen Fuar Muhafızları Korteji ve birçok renkli etkinlik düzenlendi. Tema etkinlikleri sponsoru Red Bull, 11 gün süresince Gaming Hub, DJ Workshop, F1 Pist, F1 Simulasyon ve Refleks Oyunu gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. Türkiye'nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali de Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. İzleyiciler tarafından birinci seçilen Esila Mayadağ, 9 Kasım'da Mumbai Hindistan'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2024 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. İzmir Aşkına Sokağın Kadınları Müzikali, TuzBiber Stand Up, Ali Congun gösterisi de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyici ile buluştu.

EÇEV de teknoloji temalı etkinliklerle yer aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi standında belediyenin farklı birimlerinin hem çalışmaları hem de teknoloji odaklı uygulamaları sergilenirken aynı zamanda spor, bilgi yarışması, dans gösterileri gibi birçok etkinlik de gerçekleştirildi. Teknoloji temalı Hazine Avı, teknoloji temalı filmlerle Sinema Burada gösterimleri, sokak tiyatroları, Çocuk Sahnesi, Çocuk Alanı, Gençlik Alanı'nda interaktif oyunlar, macera ve zipline parkuru, airsoft alanı, bilgisayar ve konsol oyunları deneyimi, gezici etkinlikler, pantomim, masal anlatımı ve sihirbaz gösterileri Fuar'da yer aldı. İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü'nde origami, fen ve doğa, akıl oyunları, sanat ve beceri, jimnastik gibi birçok atölye gerçekleştirildi. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) da bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklar için çeşitli eğitici atölye çalışmaları ve teknoloji temalı etkinliklerle yer aldı.

Spor kulüpleri de buradaydı

İEF, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 finaline de ev sahipliği yaptı. 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maraton'un heyecanı da Fuar'a yansıdı; 6-7 Eylül'de maraton için kit dağıtımı gerçekleştirildi. İzmir'deki farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüpleri de farklı etkinliklerle İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaydı.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru Migros, Teknoloji Sponsoru Vestel, Otomotiv Sponsoru Avek Otomotiv, Ulaşım Sponsoru Avec Rent a Car ve Tema Etkinlik Sponsoru Red Bull oldu.