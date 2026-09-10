AA Genel Müdürü: Yapay zekanın kötülerin eline geçmesi en büyük risk

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Yapay zekanın kontrolden çıkması bir problem. Daha büyük problem yapay zekanın kötü, ahlaksız, soykırımcı insanların kontrolüne girmesidir. Bu çok daha büyük bir problem." dedi.

Karagöz, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "GITEX Ai Türkiye 2026"ya katıldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel moderatörlüğünde gerçekleştirilen, "Yaratıcı Endüstrilerde Yeni Dönem-Yapay Zeka Stüdyoya Girdiğinde Neler Olur?" panelinde konuşan Karagöz, yapay zekanın hayatın her alanını olduğu gibi medyayı ve gazetecilik faaliyetini de büyük oranda değiştireceğini söyledi.

Karagöz, yapay zekanın medya içeriğinin üretilmesi süreciyle birlikte içeriğin tüketilmesi sürecini de değiştireceğini anlatarak, yapay zekayı, "Kendinden önce gelen bütün değişimlerden daha büyük bir değişim." olarak tanımladı.

Yapay zekanın gazeteciliği de topyekun değiştireceğini aktaran Karagöz, "İnsansız gazetecilik, daha az insanlı gazetecilik mümkün olacak. Daha hızlı gazetecilik mümkün olacak." diye konuştu.

Karagöz, AA'nın çalışmalarında yapay zekaya bazı görevler yüklediğine vurgu yaparak, görevleri yerine getirmede yapay zekanın başarı sağladığını dile getirdi.

AA'nın haber izleme modülünden örnek veren Karagöz, "Bir yerde bir olay olduğu zaman haberci ilk haberi nereden alıyordu eskiden? Polis telsizinden, bizzat muhabirin şahit olmasıyla alıyordu. Şimdi biz sosyal medya sistemine bir modül tanımladık ve bu modül sayesinde bir kaza oldu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 67. kilometresinde. Bunu gören bir sosyal medya kullanıcısı, bunun fotoğrafını sosyal medyaya yüklediğinde bizim yapay zeka modülümüz bir alarm veriyor. Diyor ki 'burada bir olay var.' ve biz bunu bir ihbar olarak değerlendirip muhabirimizi oraya gönderiyoruz. Ne oldu? Kısa süre içerisinde haberin olduğu yere ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Karagöz, yapay zekanın imla kurallarının kusursuz bir şekilde tatbik edilmesinde de işe yaradığının altını çizerek, bunun için daha önce "copy editör" istihdamı yapıldığını, yapay zekayla birlikte artık bu alanda istihdam yapmayacaklarını kaydetti.

"Yapay zeka motoru, 'haberi ben yazdım, sorumluluğu da bendedir' diyemiyor"

Yapay zekanın karar verme aşamasında rol üstlenmediğine dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Belki bu panelin yapıldığı esnada bir karar verici yapay zeka modülleri de çıkacaktır. Yani hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğuna karar veren bir yapay zeka modülü belki şu an çalışılıyordur. Belki yapılacaktır ama şu an böyle bir ajan yok. Neye yönlendirilmesi gerektiğine biz karar veriyoruz insanlar olarak. İrade bizde. Niye irade bizde, çünkü vicdan da bizde, çünkü sorumluluk da bizde. Son tüketici bu haberi kimin yazdığı ile artık ilgilenmeye başladı. Yani bu haberin sorumluluğunu kim alacak? Yapay zeka motoru, 'haberi ben yazdım, sorumluluğu da bendedir.' diyemiyor. Son karar, irade, sorumluluk, iyi ile kötüyü ayırt etme noktasında karar verici olma özelliği insanda. Dolayısıyla yapay zeka, haber ajanslarını daha az önemli mi kılıyor yoksa daha çok önemli mi kılıyor? Kritik soru bence burada. Bence yapay zeka sayesinde herkesin haber üretme kabiliyetine eriştiği bu ortamda haber ajanslarının önemi artıyor. Siz haberi güven veren, sorumluluk duygusu olan ve yaptığı haberin arkasında duran kurumsal bir yapıdan almak isteyeceksiniz. Biz üretim anlamında hızlanırken haberleri tüketen anlamında da daha güvenilir, daha önemli bir noktaya yapay zeka sayesinde geliyoruz."

Karagöz, haber üreticilerinin günlük yapay zekayı kullanma oranlarının yüzde 75'e ulaştığını belirterek, bunun sonunda gazetecilerin daha hızlı ve daha az hata yapan bir konuma erişeceklerini kaydetti.

"Haber ajansları gibi kurumsal yapıların değerleri zamanla artacak"

Böylelikle gazetecilerin rutin haber üretme faaliyetinden yavaş yavaş karar verici noktaya geleceğini vurgulayan Karagöz, "İyi bir gazeteci, iyi karar veren, yapay zeka enstrümanlarını iyi kullanan bir gazeteci olacak. Dolayısıyla önümüzdeki günler, haftalar ve aylarda biz gazetecilerde daha fazla değer merkezli karar verme eylemi göreceğiz. Bu da gazeteciliğin önemini artıracak. Bir tarafta ucuzlayan, maliyetlerin azaldığı, zamanın verimli kullanıldığı bir gazetecilik ama öbür tarafta önemi artan bir gazetecilik olacak." dedi.

Karagöz, haber ajansları gibi kurumsal yapıların değerlerinin zamanla artacağını söyledi.

AA'nın yapay zekalı bir dünyada haberci olmayı bir vizyon olarak tartıştığına işaret eden Karagöz, "Eskiden gazeteler vardı, tek bir gazeteydi. Zaman ilerledi, bölge gazeteleri çıktı. Zaman ilerledi, gazete spor eki, otomobil eki verdi. Yani customize (özelleştirmek-kişiselleştirmek-ihtiyaca göre düzenlemek) ediyor tüketiciyi. Şimdi medya kuruluşları da daha spesifik customize edecek ve bu yapay zeka sayesinde olacak. Dolayısıyla haberde, benim haberci arkadaşım karar verme aşamasında işte bu yapay zeka turlarının tamamını kullanacak ve kişiye özel, onun arzu ettiği haberi oluşturacağız." şeklinde konuştu.

"Yapay zeka yeni bir bilimsel teori ortaya koyamıyor"

Dünyadaki en büyük değişimlerin matbaanın icadıyla başladığına değinen Karagöz, "Bilginin yayılımı kolaylaştı fakat matbaa bir Shakespeare eseri yazamadı. Matbaa, İbn Tufeyl'in Hay bin Yakzan'ını yazamadı, yazamaz. Yapay zeka da hala DNA'nın kodlarını bulurken yeni bir bilimsel teori ortaya koyamıyor. Bizi dinleyen herkes ChatGPT'sine sorabilir. Şu ana kadar yapay zeka acaba herhangi bir bilimsel teori bulabilmiş mi? Şu ana kadar bulunamadı." ifadelerini kullandı.

Karagöz, yapay zekanın matematik problemini çözebildiğini, DNA'yı ayrıştırabildiğini, çeşitli bağlar arasındaki ilişkiyi çözümleyebildiğini ancak Newton'un ve Einstein'ın yaptığı gibi bir bilimsel teori ortaya koyamadığını dile getirdi.

Koyamamasının en temel sebebinin yapay zekanın hayal kuramaması olduğunu anlatan Karagöz, "Bir illüzyon üretebiliyor, halüsinasyon görebiliyor ama bir hayal kuramıyor. En büyük problem bu. Bu problem çözüldüğünde belki de şu an bu büyük yapay zeka firmalarından korkuyla istifa eden o insanların tahmin ettikleri şeyle karşılaşacağız." diye konuştu.

Karagöz, yapay zekanın kontrolden çıkmasının ortaya çıkaracağı sonuçlara da değinerek, "Yapay zekanın kontrolden çıkması bir problem. Daha büyük problem yapay zekanın kötü, ahlaksız, soykırımcı insanların kontrolüne girmesidir. Bu çok daha büyük bir problem." dedi.

Sinema sektöründe yapay zeka kullanımı

Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin de sinema sektöründe yapay zeka kullanımı ve bu konuda firmasının yaptığı bazı çalışmaları anlattı.

Özekin, bir yapımcı olarak yapay zeka kullanımı öncesinde film ve dizilerin tanıtım videolarında yapılan hatalarda öfke patlamaları yaşadığını belirterek, çalışma arkadaşlarının artık tanıtım videosu hazırlanmadan önce nasıl bir şey izleneceğine dair yapay zeka yardımıyla hazırlanan storyboard (hikaye panosu) ile brifing vermeye başladığını söyledi.

Bu durumun işi kolaylaştırdığını, özellikle karar alma sürecine etki ettiğini dile getiren Özekin, filmlerde yer alan ordu görsellerinin artık yapay zeka yardımıyla çoğaltıldığını vurguladı.

Özekin, yapay zekanın sinema sektöründe maliyetleri düşürmeyeceğini ifade ederek, "Bizim maliyetlerimiz optimum seviyede, daha çok Ai kullanarak, daha kaliteli işler ortaya koyarak, aynı maliyetle çok çok daha dünya standartlarında bir iş takdimi yapmamıza vesile olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Sektörün korkması gereken bir şey yok." diyen Özekin, Ai'nin sektöre katkılarının insan faktörünü ortadan kaldıramayacağını ifade etti.

Panelde konuşmacılara sorular yönelten Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Yücel de okuduğu kaynaklardan örnekler vererek, yapay zekanın insan hayatına kattıklarına dair bilgiler sundu.