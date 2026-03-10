ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 11 gün geride kaldı. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki diğer ülkelere misilleme saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile konuşabilirim" dedi. Trump'ın bu sözleri savaşta geri adım olarak nitelendirildi.
