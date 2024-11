ABD Başkanlık Seçimi: Trump Önde

Güncel

ABD başkanlık seçiminde sandıkların kapanması ile oy sayımları başladı. Gelen ilk sonuçlarda Donald Trump, yüzde 52.6 oy alırken; Kamala Harris yüzde 46.3'de kaldı.

Donald Trump, Batı Virginia'da üst üste üçüncü kez başkanlık seçimini kazanırken; Mississippi, Alabama, Tenessee, Arkansas, Wyoming, Louisana, Güney ve Kuzey Dakota eyaletlerinde de Cumhuriyetçilerin kazanmasına ilişkin geleneği sürdürdü. Florida da Trump, üst üste üçüncü kez seçimi kazandı. Bir zamanlar önemli bir savaş alanı olan Florida, son yıllarda Cumhuriyetçi Parti'ye doğru yönelmişti.

Kamala Harris, Demokrat seçmenlerin çoğunlukta olduğu Maryland, Connecticut, Massachusetts, New York ve Rhode Island'ta seçmenlerden en çok oyu alan aday oldu. Böylece Harris, Demokrat başkan adaylarının Körfez Eyaletinde on yıllardır süren zafer serisini devam ettirdi. Harris, aynı zamanda, New Jersey, Delaware ve Illinois'de de kazandı.

"Salıncak eyaletler" sonuçlarda belirleyici olacak

Bu seçimde Pensilvanya, Georgia, Michigan, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina gibi "salıncak eyaletler" belirleyici bir rol oynayacak. Buna göre, Donald Trump, Georgia'da tahmini oyların üçte birinden fazlasının sayılmasıyla önde gidiyor. Eyaletin her ilçesinden henüz tam olarak sonuç bildirilmedi.

Michigan'da ise oy sayımları devam ederken, Harris'in önde olduğu belirtiliyor.

Yarışın en kritik bölgesi olan Pensilvanya'da da oy sayımları henüz bitmezken; Harris'in önde olduğu bildiriliyor.

Öte yandan, Wisconsin ve Arizona'da da sandıklar yeni kapandı ve oy verme işlemi henüz bitti.