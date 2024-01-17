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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Orta Doğu'da dönüm noktasına gelindi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Orta Doğu'da dönüm noktasına gelindi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'da 'dönüm noktasına' gelindiğini ve zor kararların alınması gerektiğini söyledi. Blinken, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda, güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Orta Doğu\'da dönüm noktasına gelindi
17.01.2024 - 16:40,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'da "dönüm noktasına" gelindiğini ve zor kararların alınması gerektiğini söyledi.

Blinken, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda, güncel siyasi gelişmelere yönelik soruları yanıtladı.

Orta Doğu'da yeni bir "denklemin" oluştuğunu ve "dönüm noktasına" gelindiğini dile getiren Blinken, bölgede İsrail ile ilişki kurmaya hazır Arap ve İslam ülkeleri bulunduğunu, Filistinlilere de zor kararlar alabilmeleri için yollar ve araçların sunulması gerektiğini savundu.

Blinken, "Filistin halkının, isteklerini gerçekten yerine getirme kabiliyetini en üst düzeye çıkaran bir yönetime ihtiyaç duyduğunu; bu yönetimin, İsrail'in de desteğiyle faaliyet gösterebilmesi gerektiğini" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Blinken, "Benim için, bence birçoğumuz için, Gazze'de her gün gördüklerimiz iç burkucu. Masum erkekler, kadınlar ve çocukların yaşadığı acılar yüreğimi parçalıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze konusunda ne yapılması gerektiğine karar verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki insanlara daha iyi koruma sağlamak ve sivil kayıpları en aza indirmek amacıyla daha fazla insani yardım sağlama konusunda kararlar alındığını kaydetti.

Blinken, konuşmasında bilgi teknolojilerinin suistimal edildiğini, bu nedenle de dünyada birçok kişinin 7 Ekim'de yaşananlara inanmadığını savundu.

"İran ile nükleer anlaşmayı bozmak hataydı"

Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesine yönelik soruya "İran ile nükleer anlaşmayı bozmak hataydı." cevabını verdi.

Anlaşmadan tek taraflı çekildiği için ABD'nin istemediği bir konumda olduğuna dikkati çeken Blinken, "İran'ın nükleer programı bir kutudaydı. Anlaşma bozulunca bu kutudan çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Blinken, bu durumu "son derece talihsiz" şeklinde nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Blinken, Ukrayna halkının Batı ile yakın ilişkiler istediğine işaret ederek, "Ukraynalılar, Avrupa'ya yakınlaşarak daha iyi, müreffeh ve fırsatlarla dolu bir yaşam ile gelecek nesillerin ebeveynlerinden daha iyi bir hayat sürebileceklerini gördüler." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki durumun, "Rusya için derin bir stratejik başarısızlık" olduğunu; Rusya'nın askeri, ekonomik ve diplomatik açılardan zayıfladığını savundu.

Blinken, Ukrayna halkının ateşkesi istediğini, bunun için Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı gibi konularda müzakere etmeye istekli olması gerektiğini kaydetti.

Şu an için ateşkes ortamı görmediğini belirten Blinken, şartların oluşması halinde ABD'nin ateşkesi destekleyeceğini söyledi.

Çin ve Hindistan ile ilişkiler

Blinken, ABD-Çin ilişkilerini, "en karmaşık ve en önemli ilişkiler arasında" göstererek, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki görüşmelerin önemli olduğuna ayrıca farklılıkların doğrudan ve net şekilde ele alınmasının önemine dikkati çekti.

Tayvan konusunda da yorum yapan Blinken, bölgede barış ve istikrarın korunması ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesinin önemini vurguladı.

Blinken, Hindistan'ın "olağanüstü bir başarı hikayesi"ne sahip olduğunu belirterek, ülkenin, Başbakan Narendra Modi döneminde maddi açıdan olumlu yönde ilerlediğini ayrıca ABD ile Hindistan arasında "yeni seviyede" bir ilişki olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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