ABD Genelinde Trump ve Musk'a Karşı "Demokrasi, Hak ve Özgürlüklerinden Ellerini Çek" Protestoları Düzenlendi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a karşı dün ülkenin 50 eyaletinde milyonlarca insanın katıldığı çok sayıda protesto gösterisi ve eylem düzenlendi. Protestolara katılanlar, Trump ve Musk'a yönelik, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinden "Ellerini Çek" diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a karşı, insan hakları ve özgürlükleri ile demokrasi savunucuları tarafından ülkenin 50 eyaletinde çok sayıda protesto ve eylem düzenlendi.

Sivil haklar örgütleri, gaziler, kadın hakları grupları, işçi sendikaları ve LGBTQ+ savunucularını içeren 150'den fazla grup bir araya gelerek koalisyon oluşturdu. New York Manhattan'dan Alaska'ya kadar ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde, milyonlarca protestocu, Trump ve Musk'ın hükümetin küçültülmesi, ekonomi, göç ve insan hakları konusundaki politikalarına karşı ses çıkardı.

Milyonlar Trump yönetimine karşı sokaklara döküldü

Trump yönetimi politikalarını, "demokrasi karşıtı ve özgürlüklere yönelik düşmanca bir ele geçirme" olarak niteleyen milyonlarca ABD vatandaşı, Trump ve Musk'a karşı sokaklara döküldü.

Protestocular, ayrıca yönetimin binlerce federal çalışanı işten çıkarma, Sosyal Güvenlik İdaresi saha ofislerini kapatma, tüm kurumları fiilen kapatma, göçmenleri sınır dışı etme, trans bireylere yönelik korumaları azaltma ve sağlık programlarına yönelik fonları kesme hamlelerine karşı öfkelerini dile getirdi.

Vatandaşlar, ülke genelinde, eyalet başkentlerinde, federal binalarda, kongre ofislerinde, Sosyal Güvenlik merkezlerinde, parklarda ve belediye binalarında, alışveriş merkezlerinde bir araya gelerek, çok sayıda yürüyüş ve miting düzenledi.

Batı Yakası'ndaki protestocular, "Oligarşiyle savaş" gibi sloganlar içeren pankartlar taşıdı. Portland ve Oregon'da sokaklara dökülen protestocular Pershing Meydanı'ndan Belediye Binası'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Boston'da protestocular, "Demokrasimizden elinizi çekin" ve "Sosyal Güvenliğimizden elinizi çekin" gibi pankartlar taşıdı. Los Angeles'ta protestocular, "Halka Güç" sloganları atarak ve "Eğitimden Elini Çek" ve "Diren, Diren" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıyarak, Belediye Binasına doğru 1.6 km boyunca yürüdü.

Washington D.C'de "Pikachu" kostümlü eylemci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanmasının ardından Türkiye'de genelindeki eylemler de dünyada dikkatle izlenmiş, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki gösterilerde, Pikachu kıyafeti giyen bir eylemcinin sosyal medyada yer alan görüntüsü kısa zamanda dünyanın da gündemine oturmuştu.

Washington D.C'deki eylemlerde Pikaçu kostümü giyen protestocular da dikkat çekti.

Protestocular, Trump'ın golf oynadığı sahanın çevresinde gösteri düzenledi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın dün Florida'da golf oynadığı ve bugünü de aynı şekilde geçirmeyi planladığı belirtilmişti. Buna göre, Trump'ın dün sabah Florida'nın Palm Beach Gardens kentindeki golf kulübünde olduğunu bilen protestocular, golf sahasının birkaç kilometre ötesinde arabalarıyla dizildi. Protestocular, korna çalarak, Trump karşıtı sloganlar attı. Pankartlarda ve dövizlerde, "İster demokrasimize yönelik saldırılar, ister istihdamın azaltılması, ister özel hayatın gizliliğinin ihlali, isterse de hizmetlerimize yönelik saldırılar nedeniyle harekete geçmiş olun, bu an sizin için", "Bu krize karşı kitlesel, görünür, ulusal bir ret oluşturmak için yola çıkıyoruz", "1938 Nazi Almanya'sında gibi direnin" ve "Faşizm yaşıyor ve Beyaz Saray'da yaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Harekete öncülük eden kuruluşlardan biri olan Indivisible'a göre, protestolar ABD dışına da yayıldı ve Londra ile Paris gibi büyük şehirlerde gerçekleşen protestolara katılmak için yaklaşık 600 bin kişi kaydoldu.

Demokrat Parti Temsilcisi Raskin: "Hiçbir ahlaklı insan, ekonomiyi çökerten bir diktatör istemez"

Protestolar sırasında aralarında Maryland eyaletinin Demokrat Parti Temsilcisi Jamie Raskin'in de bulunduğu çok sayıda temsilci de Trump yönetimi hakkında konuşmak üzere kürsüye çıktı. Raskin, "Mussolini'nin siyasetine ve Herbert Hoover'ın ekonomisine" sahip bir başkanla gelecek olmadığını söyledi. Raskin, "Kurucularımız 'Biz diktatörler' diye başlamayan bir Anayasa yazdılar, giriş bölümünde 'Biz halkız' yazıyor. Hiçbir ahlaklı insan, her şeye fiyat biçen ve hiçbir şeyin değerini bilmeyen, ekonomiyi çökerten bir diktatör istemez" dedi.

Florida Temsilcisi Maxwell Frost da bir konuşma yaparak insanları, "protesto ederek, karşılıklı yardımlaşmaya bağışta bulunarak, yön eylemlerine katılarak ve yasama stratejilerine odaklanarak harekete geçmeye" çağırdı. Frost, "İnsanlık tarihi boyunca otoriterler, sahip oldukları güçle asla tatmin olmazlar ve bu yüzden sınırları test ederler, sınırları zorlarlar, yasaları çiğnerler ve sonra sessiz mi yoksa gürültülü mü olduklarını görmek için halka bakarlar" dedi.

İnsan Hakları Kampanyası Başkanı Robinson: "Biz bu Amerika'yı istemiyoruz, hak ettiğimiz Amerika'yı istiyoruz"

İnsan Hakları Kampanyası savunuculuk grubunun başkanı Kelley Robinson, Washington, D.C.'deki National Mall'da düzenlenen ve Demokrat Kongre üyelerinin de sahne aldığı mitingde, yönetimin LBGTQ+ topluluğuna yönelik tutumunu eleştirdi. Robinson, şunları söyledi:

"Gördüğümüz saldırılar sadece siyasi değil. Bunlar kişiseldir. Kitaplarımızı yasaklamaya çalışıyorlar, HIV önleme fonlarını kesiyorlar, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi, ailelerimizi ve hayatlarımızı kriminalize ediyorlar. Biz bu Amerika'yı istemiyoruz. Haysiyet, güvenlik ve özgürlüğün bazılarımıza değil, hepimize ait olduğu, hak ettiğimiz Amerika'yı istiyoruz."

Boston Belediye Başkanı Wu: "Göçmenlerin otomatik olarak suçlu kabul edildiği bir dünyayı kabul etmiyorum"

Boston Belediye Başkanı Michelle Wu da çocuklarının ve diğerlerinin tehdit ve sindirmenin hükümet taktiği olduğu, çeşitlilik ve eşitlik gibi değerlerin saldırı altında olduğu bir dünyada yaşamasını istemediğini söyledi. Wu, "Büyükanneleri ve büyükbabaları gibi göçmenlerin otomatik olarak suçlu kabul edildiği bir dünyada büyüyebileceklerini kabul etmeyi reddediyorum" dedi.

Çok sayıda konuşmacı ve katılımcı, mitinglerin, Trump'ın politikalarından hayal kırıklığına uğrayan diğer ABD'lileri de gelecekteki mitinglere katılmaya cesaretlendireceğini ve yeni başlayan bu protesto hareketine bir ivme kazandıracağını umduklarını dile getirdi.Mitinglerin barışçıl geçtiği görülürken, herhangi bir tutuklama haberi gelmedi.

Beyaz Saray: "Başkan Trump, 'hak sahipleri' için Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid'i her zaman koruyacaktır"

Protestolara ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın tutumu nettir: Hak sahipleri için Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid'i her zaman koruyacaktır. Demokratların tutumu ise Sosyal Güvenlik, Medicaid ve Medicare yardımlarını yasa dışı yabancılara vermektir ki bu da bu programları iflas ettirecek ve Amerikalı yaşlıları ezecektir" denildi.

Protestoların ivme kazanacağı bekleniliyor

ABD ve Batı medyasında yer alan haberlerde, ülke genelindeki protestoların, aynı zamanda Trump'ın uluslararası borsalarda büyük düşüşleri tetikleyen ve ekonomik gerileme korkularını körükleyen gümrük vergi zamlarına ilişkin politikasının uygulamaya konulmasının ardından gelmesine dikkat çekildi.

Kongre'deki bazı Demokratlar da mitingin daha fazla protestoya ilham vereceğini, nihayetinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünün el değiştireceği gelecek yılki Kongre ara seçimlerinde bir seçim zaferine yol açacağını öngördü.