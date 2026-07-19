ABD-İran Gerilimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Gerilimi Artıyor

19.07.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Ürdün'deki saldırıya misilleme yaparken İran da kuşatma başlattı. Tırmanan çatışmalar sürüyor.

(ANKARA) - ABD, Ürdün'de iki askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İran'a yönelik sekizinci gece hava operasyonu düzenledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD hedeflerini vurduğunu öne sürerken, taraflar Hürmüz Boğazı'nda da karşılıklı hamlelerini sürdürdü. Artan gerilim üzerine ABD küresel seyahat uyarısı yayımlarken, Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması çağrısında bulundu.

ABD ile İran, bir ay önce imzalanan geçici ateşkes anlaşmasının geçen hafta çökmesinden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla dün gece başladığını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, "Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak ve dün gece Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen Devrim Muhafızları güçlerini hızla cezalandırmak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Komutanlık, daha sonra saldırı dalgasının tamamlandığını ve İran'ın kıyı gözetleme ile hava savunma tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM ayrıca, iki ABD askerinin 17 Temmuz Cuma günü hayatını kaybettiğini, bir askerin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. Böylece savaşın başlamasından bu yana ölen ABD askeri sayısı 16'ya yükselirken, 420'den fazla askerin de yaralandığı bildirildi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onların fedakarlığı kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

İran'ın resmi haber ajansı da ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kenti yakınlarında saldırı düzenlediğini, olayda can kaybı ya da altyapı hasarı yaşanmadığını bildirdi. Tesnim Haber Ajansı ise ABD ordusunun Irak sınırına yakın Şadegan çevresindeki bir noktayı da hedef aldığını aktardı.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun bugün erken saatlerde Kuveyt'teki El-Adiri Kampı ile Ali El Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri varlıkları ve teçhizatına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, her iki üssün de İran'ın geçen haftadan bu yana ABD varlıkları ve Körfez'deki müttefiklerine yönelik saldırılarının parçası olarak hedef alındığı belirtildi.

İran'ın, ABD'nin köprüler, enerji tesisleri ve diğer altyapı hedeflerine yönelik saldırılarının ardından cumartesi günü Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'nin Körfez'deki diğer müttefikleri ve Ürdün'ü de hedef aldığı kaydedildi.

İRAN'IN KUVEYT, BAHREYN, ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, dün İran'a ait balistik füzeler ve insansız hava araçlarını engellediklerini, saldırılara müdahale eden bazı itfaiye personeli ile petrol sektörü çalışanlarının yaralandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise Kuveyt'teki Camp Arifjan'da bulunan ABD askeri destek merkezini vurduğunu ve Ali El Salem Hava Üssü'ndeki bir radar tesisini imha ettiğini öne sürdü.

Kuveyt Petrol Şirketi daha sonra ülkenin petrol tesislerinden birinin "tekrarlanan İran saldırılarında" isabet aldığını, ciddi hasar oluştuğunu ve bazı kişilerin yaralandığını açıkladı.

İran medyasına göre Devrim Muhafızları ayrıca, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD savaş uçaklarının konuşlandığı bölge ile bir istihbarat veri merkezini hedef aldı.

İran devlet televizyonu da Ürdün'deki El Azrak ABD üssüne yönelik füze ve İHA saldırısında en az iki ABD savaş uçağı ile üç diğer hava aracının imha edildiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan'ın erken uyarı sistemi ise cumartesi günü El Harc ve Yenbu kentlerinde yaşayanlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

Riyad'ın doğusundaki El Harc'ta ABD askerlerinin de bulunduğu bir askeri üs yer alırken, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu önemli bir petrol ihracat terminaline ev sahipliği yapıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, üç aydan uzun bir sürenin ardından Suudi Arabistan'a yönelik ilk İran füze saldırısının bu uyarılara neden olduğunu söyledi. Suudi makamları ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında da Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırıya değinilmedi.

HAMANEY'DEN ABD'YE UYARI

İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in resmi sosyal medya hesapları ve İran devlet medyasında yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin son eylemlerinin Donald Trump'ın imzasının "tamamen değersiz ve güvenilmez" olduğunu gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, "ABD, çok daha ağır bedeller ve yeni aşağılanmalarla karşı karşıya kalacağı" konusunda uyarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Orta Doğu'da artan gerilim ve "öngörülemeyen tırmanma ihtimali" gerekçesiyle yurt dışındaki ABD vatandaşları için küresel seyahat uyarısı yayımladı. Uyarıda uçuş iptalleri ve hava sahalarının dönemsel olarak kapatılmasının seyahatleri aksatabileceği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEKİ MÜCADELE

CENTCOM daha önce İran'ın gözetleme tesisleri, askeri lojistik altyapısı, yer altı silah depoları ve denizcilik kapasitesini hedef aldığını açıklamıştı.

İran devlet televizyonuna göre dün düzenlenen ABD saldırılarında Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinde üç kişi öldü, sekiz kişi yaralandı; iki köprü ile bir kara yolu tüneli hasar gördü.

İran Sağlık Bakanlığı ise son üç haftada ABD saldırılarında ülkede 50 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'yi, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla suçladı.

Taraflar deniz trafiğini de hedef almayı sürdürürken, ABD İran'a deniz ablukası uyguladığını, İran ise boğazdaki seyrüsefer kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü gemilere müdahale ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığı ortak açıklamaya göre Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri, İran'a deniz taşımacılığına yönelik tüm saldırı ve müdahaleleri derhal ve koşulsuz biçimde durdurması, Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir şart veya ücret talep etmeden açık tutması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Gerilimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Malatya’daki depremle ilgili Naci Görür’den ilk yorum Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum
Hava kararınca mahalleye iniyorlar Sayıları giderek artıyor Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Yıldız Tilbe’den sahnede şoke eden çıkış Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:20
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
08:21
Tarihin en pahalı düğünü 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
08:06
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
07:57
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
07:38
5 dev bankadan altın tahmini geldi Yıl sonu beklentileri değişti
5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti
07:27
İngiltere’nin yeni başbakanından İsrail çıkışı Yahudi lobisi harekete geçti
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti
07:13
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim!
02:10
6-4’lük inanılmaz bir maç Dünya Kupası’nın üçüncüsü belli oldu
6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran Gerilimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.