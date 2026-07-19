ABD-İran Gerilimi Artıyor

(ANKARA) - ABD, Ürdün'de iki askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İran'a yönelik sekizinci gece hava operasyonu düzenledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD hedeflerini vurduğunu öne sürerken, taraflar Hürmüz Boğazı'nda da karşılıklı hamlelerini sürdürdü. Artan gerilim üzerine ABD küresel seyahat uyarısı yayımlarken, Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması çağrısında bulundu.

ABD ile İran, bir ay önce imzalanan geçici ateşkes anlaşmasının geçen hafta çökmesinden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla dün gece başladığını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, "Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak ve dün gece Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen Devrim Muhafızları güçlerini hızla cezalandırmak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Komutanlık, daha sonra saldırı dalgasının tamamlandığını ve İran'ın kıyı gözetleme ile hava savunma tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM ayrıca, iki ABD askerinin 17 Temmuz Cuma günü hayatını kaybettiğini, bir askerin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. Böylece savaşın başlamasından bu yana ölen ABD askeri sayısı 16'ya yükselirken, 420'den fazla askerin de yaralandığı bildirildi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onların fedakarlığı kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

İran'ın resmi haber ajansı da ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kenti yakınlarında saldırı düzenlediğini, olayda can kaybı ya da altyapı hasarı yaşanmadığını bildirdi. Tesnim Haber Ajansı ise ABD ordusunun Irak sınırına yakın Şadegan çevresindeki bir noktayı da hedef aldığını aktardı.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun bugün erken saatlerde Kuveyt'teki El-Adiri Kampı ile Ali El Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri varlıkları ve teçhizatına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, her iki üssün de İran'ın geçen haftadan bu yana ABD varlıkları ve Körfez'deki müttefiklerine yönelik saldırılarının parçası olarak hedef alındığı belirtildi.

İran'ın, ABD'nin köprüler, enerji tesisleri ve diğer altyapı hedeflerine yönelik saldırılarının ardından cumartesi günü Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'nin Körfez'deki diğer müttefikleri ve Ürdün'ü de hedef aldığı kaydedildi.

İRAN'IN KUVEYT, BAHREYN, ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, dün İran'a ait balistik füzeler ve insansız hava araçlarını engellediklerini, saldırılara müdahale eden bazı itfaiye personeli ile petrol sektörü çalışanlarının yaralandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise Kuveyt'teki Camp Arifjan'da bulunan ABD askeri destek merkezini vurduğunu ve Ali El Salem Hava Üssü'ndeki bir radar tesisini imha ettiğini öne sürdü.

Kuveyt Petrol Şirketi daha sonra ülkenin petrol tesislerinden birinin "tekrarlanan İran saldırılarında" isabet aldığını, ciddi hasar oluştuğunu ve bazı kişilerin yaralandığını açıkladı.

İran medyasına göre Devrim Muhafızları ayrıca, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD savaş uçaklarının konuşlandığı bölge ile bir istihbarat veri merkezini hedef aldı.

İran devlet televizyonu da Ürdün'deki El Azrak ABD üssüne yönelik füze ve İHA saldırısında en az iki ABD savaş uçağı ile üç diğer hava aracının imha edildiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan'ın erken uyarı sistemi ise cumartesi günü El Harc ve Yenbu kentlerinde yaşayanlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

Riyad'ın doğusundaki El Harc'ta ABD askerlerinin de bulunduğu bir askeri üs yer alırken, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu önemli bir petrol ihracat terminaline ev sahipliği yapıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, üç aydan uzun bir sürenin ardından Suudi Arabistan'a yönelik ilk İran füze saldırısının bu uyarılara neden olduğunu söyledi. Suudi makamları ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında da Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırıya değinilmedi.

HAMANEY'DEN ABD'YE UYARI

İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in resmi sosyal medya hesapları ve İran devlet medyasında yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin son eylemlerinin Donald Trump'ın imzasının "tamamen değersiz ve güvenilmez" olduğunu gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, "ABD, çok daha ağır bedeller ve yeni aşağılanmalarla karşı karşıya kalacağı" konusunda uyarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Orta Doğu'da artan gerilim ve "öngörülemeyen tırmanma ihtimali" gerekçesiyle yurt dışındaki ABD vatandaşları için küresel seyahat uyarısı yayımladı. Uyarıda uçuş iptalleri ve hava sahalarının dönemsel olarak kapatılmasının seyahatleri aksatabileceği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEKİ MÜCADELE

CENTCOM daha önce İran'ın gözetleme tesisleri, askeri lojistik altyapısı, yer altı silah depoları ve denizcilik kapasitesini hedef aldığını açıklamıştı.

İran devlet televizyonuna göre dün düzenlenen ABD saldırılarında Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinde üç kişi öldü, sekiz kişi yaralandı; iki köprü ile bir kara yolu tüneli hasar gördü.

İran Sağlık Bakanlığı ise son üç haftada ABD saldırılarında ülkede 50 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'yi, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye çalışmakla suçladı.

Taraflar deniz trafiğini de hedef almayı sürdürürken, ABD İran'a deniz ablukası uyguladığını, İran ise boğazdaki seyrüsefer kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü gemilere müdahale ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun aktardığı ortak açıklamaya göre Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri, İran'a deniz taşımacılığına yönelik tüm saldırı ve müdahaleleri derhal ve koşulsuz biçimde durdurması, Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir şart veya ücret talep etmeden açık tutması çağrısında bulundu.