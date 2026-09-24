ABD'nin İran havacılığına yönelik yaptırımları başladı, bazı dış uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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ABD'nin İran havacılığına yönelik yaptırımları başladı, bazı dış uçuşlar iptal edildi

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ABD\'nin İran havacılığına yönelik yaptırımları başladı, bazı dış uçuşlar iptal edildi
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ABD'nin İran havacılığına yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe girdi, bazı İran hava yolu şirketleri dış uçuşlarını iptal etti. Tahran'daki seyahat acentesi Bağdat, Maskat, Katar, Gürcistan ve Azerbaycan seferlerinin durduğunu, Türkiye ve Çin'e bazı uçuşların sürdüğünü bildirdi.

(ANKARA) - ABD'nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe girerken, İran'daki bazı hava yolu şirketleri uluslararası uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Tahran'daki bir seyahat acentesi, Bağdat, Maskat, Katar, Gürcistan ve Azerbaycan seferlerinin durdurulduğunu, Çin başta olmak üzere bazı destinasyonlara uçuşların ise sürdüğünü bildirdi. Türkiye'ye yönelik seferlerin bir bölümünün sürdüğü bildirilirken; yaptırımların İran vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerini de zorlaştırması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımları açıklamış ve İran'a yönelik daha önce dile getirilen "ekonomik D-Day" tehdidinin bir parçası olarak İran'ın havacılık sektörünü hedef alan yeni önlemler duyurmuştu.

İran'ın havacılık sektörü yıllardır ABD yaptırımları altında bulunurken, yeni yaptırımların sektörde yaratacağı etkinin boyutu ve diğer ülkelerin söz konusu yaptırımlara ne ölçüde uyacağı henüz netlik kazanmadı.

YAPTIRIMLAR DÜN BAŞLADI

Yaptırımların dün yürürlüğe girmesinin ardından İran'ın en büyük hava yolu şirketlerinden Mahan Air'e ait Tahran çıkışlı bir uçağın Çin'in Guangzhou kentine indiği uçuş takip verilerine yansıdı. Çin yönetimi, dün ABD'nin yaptırımlarına karşı olduğunu açıklayarak söz konusu yaptırımları "yasa dışı" olarak nitelendirmişti. Tahran Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde de çarşamba günü Şanghay'a uçuş planlandığı görüldü.

Tahran'daki seyahat acentesi yetkilisi, İstanbul'a bazı uçuşların planlandığını ancak bazı seferlerin de iptal edildiğini belirtti.

Tahran Uluslararası Havalimanı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ermenistan'a bazı küçük İran hava yolu şirketleri üzerinden uçuşlar da devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'den Tahran'a bir Mahan Air seferinin de çarşamba günü öğle saatlerinde ulaşması bekleniyordu. Irak'ın Necef kentine ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine yönelik bazı uçuşların da planlandığı bildirildi.

BESSENT: "İRAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİ KAPATACAĞIZ"

Bessent, İran hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini "durduracaklarını" belirterek, bu şirketlerle iş yapan ülke ve kuruluşların da yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Bessent, İran hava yolu şirketlerinin uçaklarına yakıt veya iniş hizmeti sağlanması ya da bu şirketlere bilet satılması halinde ilgili tarafların dolar sisteminden çıkarılabileceğini söyledi. Yeni yaptırımların İran vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesini veya ülkelerine geri dönmesini daha da zorlaştırması bekleniyor.

İRANLI HACI VE ZİYARETÇİLER İÇİN ENDİŞE

İran medyası da bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Tasnim Haber Ajansı salı günü, İran Sivil Havacılık Kurumu sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Bağdat ve Maskat havalimanlarının İran uçuşlarını artık kabul etmeyeceğini aktardı. İstanbul dahil diğer uluslararası uçuşların ise planlandığı şekilde devam edeceğini ve bu seferlerde şu aşamada herhangi bir sorun bulunmadığını bildirildi.

İran havacılık makamlarının Bağdat seferlerini, İranlı ziyaretçiler açısından önemli merkezlerden biri olan Necef'e yönlendirmek için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Irak hükümeti uçuşların durdurulmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, aralarında üst düzey bir hükümet yetkilisinin de bulunduğu çeşitli kaynaklar Bağdat'ın ABD yaptırımlarına uyacağını ifade etti. İran ile Irak arasındaki uçuşların durdurulması ihtimali, özellikle seyahat sektöründe endişeye yol açtı.

Şii Müslümanlar açısından önemli dini merkezlerden biri olan Necef'teki seyahat acentesi işletmecisi Haydar Şamaa, kentteki seyahat şirketlerinin büyük bölümünün İran havalimanlarına yapılan uçuşlar için bilet rezervasyonlarına bağlı olduğunu söyledi. Bazı seyahat acenteleri ise müşterilerinin gelişmeler hakkında bilgi almak için yoğun şekilde aradığını ve daha uzun süren kara yolu güzergahlarına yönelmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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