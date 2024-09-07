Bakan Tunç\'tan Özgür Özel\'e Yargı Eleştirisi

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in yargıda görülmekte olan bir davaya ilişkin sözlerine yönelik olarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu hep ifade ediyoruz. Görülmekte olan bir davayla ilgili olarak siz eğer yargılama yapanlara yönelik bir takım sözler sarf ederseniz o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Burada Sayın Özgür Özel, özellikle kendi belediye başkanının yargıya yönelik parmak sallamasına ve ona verdiği cevap olarak onun yanında olduğunu ifade etmesi bir talihsizliktir. Bu konuda kendi belediye başkanını yargıya müdahale etmemesi konusunda bir genel başkan olarak, 'Bırakın yargı görevini yapsın, en doğru sonuca ulaşsın' demeliydi" dedi.

İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'ndaki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve avukatlar katıldı. Program, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun bugüne kadarki faaliyetlerine ilişkin tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

'SOYKIRIM SUÇLUSUNU AYAKTA ALKIŞLAYANLAR, BİZ DE SOYKIRIM SUÇLUSUYUZ DEDİLER ADETA'

Burada konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakkında yakalama kararı talep edilen suçlular gitti, Amerikan Kongresi'nde konuşma yaptı ve ayakta alkışlandı. O soykırım suçlusunu ayakta alkışlayanlar dünyaya, biz de bu suçun ortağıyız, bu çocuk katliamını biz de destekliyoruz, biz de soykırım suçlusuyuz dediler adeta. ve dünya tarihine bir kara leke olarak geçtiler. Bu soykırım suçluları da gün gelecek insanlığın huzurunda, o mahkemelerde belki bugün hesap vermediler ama mutlaka hesap verecekler. Dün de Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz, insan hakları savunucusu ve çifte vatandaşlığı var, Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Filistin'de o soykırımcılar tarafından şehit edildi. Heniye de şehit edildi. Başta Heniye ve Ayşenur kardeşimiz olmak üzere Filistin'de şehit olan tüm mazlumlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

'MEVZUAT İYİLEŞTİRMESİ KONUSUNDA ÜLKEMİZ 22 YILDA ÇOK ÖENMLİ MESAFELER KAT ETTİ'

Bakan Tunç, "Bakın 7 müstakil adalet binası vardı, bugün 366 müstakil adalet binası var. Toplam kapalı alan olarak 10 kat 15 kat artırdık dediğimizde, siz fiziki mekanlarla mı övünüyorsunuz, içerisinde adalet yok şeklinde eleştiriler yapanlar var. Bu tamamen kasıtlı bir eleştiri. Biz sadece kapalı binalardan bahsetmiyoruz, konuşmanın sadece bu bölümünü alıp sosyal medyada bir takım eleştiriler görüyoruz. Sadece fiziki mekanlar değil, o mekanların içerisinde uygulanıp toplumun ihtiyacına cevap verecek olan mevzuatın, iyileştirilmesi konusunda da ülkemiz 22 yılda çok önemli mesafeler kat etti" diye konuştu.

'YARGIDA YAPAY ZEKANIN KONUŞULDUĞU BİR DÖNEME GELDİK'

Tunç, "Yargıda da yapay zekanın konuşulduğu bir döneme geldik. Her alanda yapay zeka konuşulmaya başlandı ama yapay zekanın yargıda iş yükünü azaltacak bir noktada olduğuna ilişkin bize sunumlar yapılıyor. Biz önce önyargıyla bakıyoruz, biraz daha demek ki yaşımız ilerledi ama genç avukatlarımız geliyor, 'Sayın bakanım, yapay zeka şu davalarda kullanılırsa çok sağlıklı kararlar verilebilir' diyor. Önce bir tereddütle karşılıyoruz. Ama sunumu dinlediğimizde gerçekten yapay zekanın yargı hizmetlerinde, hem avukatlarımızın hem hakim ve savcılarımızın çok işine yarayacağını hem de vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha kaliteli yararlanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

'BİR KİŞİNİN TUTUKSUZ YARGILANMASI ONUN SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ'

Bakan Tunç programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Tunç, dün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin soruya, "Yaklaşık 1 yıllık soruşturma söz konusu oldu. Görülmekte olan bir davayla ilgili konuşmak uygun değildir. Buradaki konuya hakim olan elbette ki o dosyaya bakan hakim ve savcılardır. Kimin serbest bırakılıp kimin tutuklanacağına ceza kanunlarımız çerçevesinde karar verecek olanlar hakimlerimizdir. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmediği gibi tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Tabii bunu fırsat bilip yargı üzerinde ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız kılı kırk yararak bir çalışma yürütüyor. Elbette ki hatalı kararlar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sistemimiz içerisinde var" şeklinde yanıt verdi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN, PARMAK SALLAYANLARA DESTEK BİLDİRMESİ TALİHSİZLİKTİR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, görülmekte olan bir dava ve bu davadaki CHP'li belediye başkanı hakkındaki destek sözlerine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu hep ifade ediyoruz. Görülmekte olan bir davayla ilgili olarak siz eğer yargılama yapanlara yönelik bir takım sözler sarf ederseniz, o zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Burada Sayın Özgür Özel, özellikle kendi belediye başkanının yargıya yönelik parmak sallamasına ve ona verdiği cevap olarak onun yanında olduğunu ifade etmesi bir talihsizliktir. Bu konuda kendi belediye başkanını yargıya müdahale etmemesi konusunda bir genel başkan olarak, 'Bırakın yargı görevini yapsın, en doğru sonuca ulaşsın' demeliydi. Siz parmak sallayıp yargıyı tehdit ederek şu sonucu vermezseniz şöyle olur, kaos çıkar şeklindeki durumlar eski Türkiye manzaralarıdır. Geçmişte yargıyı arka bahçe yapanlar, bugün ortaya çıkıp 'Biz başkanımızın yanındayız, yargıya parmak salladığı noktada da ona destek oluyoruz' derseniz o zaman sorumlu bir harekette bulunmamış olursunuz. Bunu yapmaman gerekirdi, yargıya parmak sallanmaz şeklinde bir tavsiyede bulunacakken onun yanında olduğunu ifade etmesi, Özgür Özel için bir şanssızlık olduğunu ifade etmek durumundayız" dedi.

'GEREKLİ İNCELEMELER VE SORUŞTURMALAR YAPILIR'

Bakan Tunç, Harp Okulu mezuniyeti sırasında kılıç gösterisi yaparak farklı bir askeri yemin eden teğmenlere ilişkin soruya ise, "Askerlerimizin kanunen yaptığı yemin bellidir. Bu yemin edilip tören bittikten sonra yürürlükten kaldırılan farklı bir yemin, bir grup teğmen tarafından tekrar edildi. Bu durum tabii kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Özellikle ordumuzun yıpratılmaması gerekir, ordumuz peygamber ocağı, çok badirelerden geçti. Ordumuz bizim gözbebeğimiz. Bu tür durum ve davranışların doğru olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de ifade ettiler. Kanunen yapmak zorunda olduğunuz bir yemini yaptıktan sonra tekrar yürürlükte olmayan başka bir yemini farklı bir gösteri halinde yapmaya kalkışırsanız, bunun askeri disiplin açısından bir sorun olduğunu söylemiştim. Elbette ki bunun arka planının araştırılması ve soruşturulması hassasiyetimizi de söyledik. Cumhurbaşkanımız da bugün ordunun yıpratılmaması ama bu tür disiplinsiz hareketlerin de kabul edilmeyeceğine yönelik açıklamalarını gerçekleştirdi. Bu minvalde gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılır" şeklinde cevap verdi.