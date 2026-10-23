Rojin Kabaiş soruşturmasında aile avukatları hakkında soruşturma izni! Baz raporunda 6 isim var - Son Dakika
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Rojin Kabaiş soruşturmasında aile avukatları hakkında soruşturma izni! Baz raporunda 6 isim var

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Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasında, aile avukatları Şahin Cangüleç ve Abdurrahman Karabulut'a yönelik şikayetler için Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi. Cangüleç, daraltılmış baz çalışmasında 6 kişilik liste olduğunu, DNA eşleşmesinin ise henüz çıkmadığını anlattı.

Haber: İshak KARA(VAN) - 

Kaybolduktan günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken ailenin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç hakkında, bazı kişilerin şikayeti üzerine soruşturma izni verildi. Avukat Cangüleç, yazılı savunmayı dosyaya sunduklarını ifade etti. 

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kabaiş ailesinin avukatları Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç hakkında soruşturma izni verildi. Avukat Cangüleç, soruşturma kapsamında daha önce şüpheli olduğu iddia edilen bazı kişilerin şikayeti üzerine soruşturma izni verildiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı tarafından verilen iznin ardından savcılık, avukatlardan yazılı savunma istedi. Avukatlar da savunmalarını soruşturma dosyasına sundu.

Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat Şahin Cangüleç, dosyaya dahil oldukları günden bu yana önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin sosyal medya paylaşımları yaptıklarını ve basın açıklamalarında bulunduklarını ifade eden Cangüleç, Mersin'den alınan bilirkişi raporu doğrultusunda bazı taleplerinin olduğunu, bu taleplerin bir kısmının araştırıldığını, diğerleriyle ilgili çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

ŞİKAYET ÜZERİNE BAKANLIK İZİN VERDİ

Cangüleç, soruşturma devam ederken daha önce basına yansıyan ve şüpheli olduğu iddia edilen kişilerin kendisi ve meslektaşı Abdurrahman Karabulut hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldığını kaydetti. Avukatlar hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini ifade eden Cangüleç, "Bakanlık bu noktada izni verdi ve soruşturmayı yürüten savcılık tarafımızdan yazılı savunma istedi. Biz de bu savunmayı dosyaya sunduk. Şu anda hem benim hem de Abdurrahman Karabulut hakkında, Rojin Kabaiş dosyasında birtakım kişilerin şikayeti üzerine basına yansıyan haberlerden dolayı soruşturma açıldı" dedi.

DARALTILMIŞ BAZ RAPORUNDAN 6 KİŞİLİK LİSTE ÇIKTI

Soruşturmada bekledikleri önemli gelişmelerden birinin telefonla ilgili daraltılmış baz istasyonu çalışması olduğunu belirten Cangüleç, bu çalışmaya ilişkin raporun geldiğini ve konuyla ilgili bazı paylaşımların yapıldığını söyledi. Raporun medyaya da yansıdığını ifade eden Cangüleç, çalışmada 6 kişilik bir isim listesinin bulunduğunun kendilerine bildirildiğini aktardı.

Soruşturmanın selameti açısından listedeki kişilerin isimlerini açıklamadıklarını bildiren Cangüleç, "Bu kapsamda 6 kişinin kim olduğu, telefon hatlarının olay günü tam olarak nerede bulunduğu, bu şahısların olayla ne kadar bağlantılı olduğu ve DNA'larının alınıp alınmayacağı noktasında savcılık tahkikatı yürütüyor. Daraltılmış baz istasyonu kapsamında dosyaya sunulan 6 kişilik isim listesiyle ilgili soruşturma şu anda devam ediyor" diye konuştu.

Savcılıkla yaptıkları son görüşmede DNA incelemelerine ilişkin henüz bir sonuca ulaşılmadığının kendilerine bildirildiğini kaydeden Cangüleç, incelemelerde ele alınan örnek sayısında kısmi bir artış olduğunu, sonuçların gelmeye devam ettiğini ancak eşleşme konusunda henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

ROJİN'İN TELEFONU HENÜZ AÇILAMADI

Soruşturma kapsamında yanıt bekleyen önemli konulardan birinin de Rojin Kabaiş'in telefonu olduğunu dile getiren Cangüleç, telefonun daha önce iki farklı ülkeye gönderildiğini ancak açılamadığını söyledi. Kendisi ve meslektaşı Abdurrahman Karabulut'un, telefonu açabileceğini iddia eden kişilerle ayrıca görüştüğünü belirten Cangüleç, bu görüşmeler hakkında savcılık makamına da bilgi verdiklerini ifade etti. Telefonun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Cangüleç, henüz herhangi bir sonuç alınamadığını aktardı.

Dosya kapsamında Cumhuriyet savcılığına çeşitli talepler ilettiklerini bildiren Cangüleç, bu talepler doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması amacıyla ilgili birimlere yazılar yazıldığını söyledi. Cangüleç, "Savcılık, taleplerimizle ilgili gerekli tahkikatın yapılması ve soruşturmanın genişletilmesi noktasında ilgili şubelere, emniyet müdürlüğüne ve soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliğine yazılar yazdı. Şu an soruşturma devam ediyor. Ancak henüz somut bir kişiye, somut şüphelilere veya somut delillere ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

İKİ FARKLI ERKEĞE AİT DNA

Soruşturma dosyasındaki en önemli hususlardan birinin Adli Tıp Kurumu raporu olduğunu söyleyen Cangüleç, Rojin Kabaiş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA'nın tespit edilmesine dikkati çekti. Bu DNA örneklerinin kime ait olduğunun belirlenmesinin soruşturma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cangüleç, "Bizim de üzerinde durduğumuz temel husus, Rojin Kabaiş'in bedeninde bulunan iki farklı erkeğe ait DNA'nın kime ait olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmalar ağırlıklı olarak bu yönde yürütülmektedir. Bu sorunun cevabı henüz bulunamadı." dedi.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma, daraltılmış baz istasyonu raporu, 6 kişilik isim listesi, DNA incelemeleri ve telefonun açılmasına yönelik çalışmalarla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Adalet BakanlığıVan Gölü3. SayfaGüncelRojinVanSuçSon Dakika

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