Adana\'da Halk Jürisi ile Stratejik Plan Oluşturuldu

Güncel

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, kapsayıcı ve katılımcı bir yöntemle oluşturulması hedeflenen 2025-2029 Stratejik Planı için Halk Jürisi'ni topladı ve şehrin önceliklerini belirledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adanalının Adana'yı çok sevdiğini ve böyle bir girişime sahip çıkacağını bildiğimiz için Halk Jürisi oluşturduk. Nasıl bir Adana istediğimizi hep birlikte belirleyeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 yılda gerçekleştireceği hizmetlerde halkın önceliklerini belirlemek için ülkede bir ilk olan Halk Jürisi ve Katılımcı Bütçe Oylaması'nı gerçekleştirdi. Gerçek bir katılımcı yöntemle halk jürisinden yüksek oranda güven oyu alan Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı bu ay belediye meclisine sunulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi özgün bir yönteme dayanarak hazırladığı 2025-2029 Stratejik Planı'nın son aşamasında Halk Jürisi oluşturdu ve oylamayla hizmet önceliklerini belirledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçim vaatlerinden yola çıkarak kenti "Varsıl, Güvenli ve Keyifli" hale getirecek faaliyetler, önce belediyenin tüm birimleri ile yapılan görüşmelerle belirlendi. Ortaya çıkan taslak plan, iki farklı çalıştayda meslek kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile tartışmaya açıldı.

Çalıştaylar ve çevrimiçi anketlerle geliştirilen taslağın nihai hali bu ay Belediye Meclis gündemine gelmeden önce, Halk Jürisi'nin onayına sunuldu. Bağımsız, uzman bir kuruluş tarafından yaş, cinsiyet, meslek ve coğrafi temsil gözetilerek tamamen tesadüfi olarak belirlenen jüri üyeleri, stratejik plan taslağını oyladı. 100 kişilik jüri; taslak stratejik plandaki 3 amaç ve 18 hedef maddeyi oylayarak, belediye meclis toplantısından önce halkın önceliklerini belirledi. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir belediye gelecek beş yılın programını halk jürisi gibi daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle, çok daha kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde geliştirme olanağı buldu.

"Stratejik plan, katılımcı halk jürisi onayıyla 5 yıllık süreci belirleyecek"

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Halk Jürisi ve Katılımcı Bütçe Oylaması öncesinde, 100 kişilik jüriyle bir araya gelen Zeydan Karalar, "Bilimsel bir yöntemle 100 hemşehrimizi toplayarak onlarla çalışalım, fikirlerimizi paylaşalım, böylece halkımızın önceliğini sıralayalım istedik. Bugünkü konseptin aslında özeti bu. Biz bugün Türkiye şimdiye kadar yapılmayan bir işi yapıyoruz. Bir stratejik plan, katılımcı halk jürisi onayıyla 5 yıllık süreci belirleyecek. Adanalının Adana'yı çok sevdiğini ve böyle bir girişime sahip çıkacağını bildiğimiz için halk jürisi oluşturduk. Nasıl bir Adana istediğimizi hep birlikte belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Adana'nın gelirini artırmak zorundayız"

Karalar şöyle devam etti:

"Geçmişte yapılmamış olan işler var ancak Adana'nın hakkının yenmiş olması, kendisiyle eşit büyüklükteki şehirlerden daha az geliri bulunması da gerçekleştirilememiş işlerin nedenleri arasında sayılabilir. Bu kardeşiniz 5 yılda olumsuz bütçeyi tersine çevirdi. Kentin gelirini artırma konusunda şu ana kadar yaptıklarımızı ve başardıklarımızı biliyorsunuz ama istediğimiz duruma gelene kadar bu çabayı artıracağız. Adana'nın gelirini artırmak zorundayız. Adana'yı varsıl, imkanı daha çok, daha çok iş yapabilen bir şehir haline getirebilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik güç yapılabilecek işlerin oranını belirler. Ekonomik gücümüz artarsa Adana daha çok hizmet alır ve daha güzelleşir. Aynı zamanda istihdamın yüksek olduğu, insanların refahının arttığı, bu amaçlara giderken zamanın iyi kullanıldığı bir şehir istiyoruz. Adana'mızın güvenli bir kent haline gelmesini de istiyoruz. Depremden, selden ve diğer doğal felaketlerden en az şekilde etkilenen, can ve mal kayıplarının en aza indirgendiği bir şehir arzuluyoruz. Adana sanatın birçok dalında sanatçılar yetiştirmiş bir kent. O nedenle Adana'nın daha keyifli bir kent olması önemli. Keyifli bir Adana için de güçlü bir belediyeye ihtiyaç var."

Adana'nın geçmişte görmediği hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, çok çalışan, liyakatı önceleyen bir belediye yapısına sahip olduklarını, daha fazla hizmet için ekonomik olarak da idare olarak da güçlü bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, varsıl, güvenli ve keyifli bir kent için birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğim"

Başkan Zeydan Karalar, "Bugün önemli bir gün. Bugün sizin vereceğiniz kararlar bizlere ışık tutacak. Bu 5 yıl belki bundan sonraki onlarca yılın öncüsü olacak. Hepinize inanıyoruz. Bu can bu bedende olduğu sürece, Adana'yı çok seven, sizleri çok seven biri olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, halk jürisinin aldığı sorumluluğun önemini anlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli, jüri üyelerine varsıl, güvenli ve keyifli bir şehir için neler yapılacağını 3 ana amaç ve 18 maddelik hedefler halinde, ayrıntılarıyla açıkladı.

Jürinin oylaması için belirtilen eylem planı şu amaç ve hedeflerden oluştu:

Amaç 1: Varsıl Adana

Hedef 1: Yoksunlukla Mücadele Hedef 2: Sosyo-Ekonomik Hayata Eşit Katılım

Hedef 3: Bilgiye Yaygın Erişim

Hedef 4: Vakit ve Nakit Tasarrufu Sağlayan Ulaşım

Hedef 5: Bereketli Tarım ve Hayvancılık

Hedef 6: Daha Fazla İş, Daha Tanınmış Markalar

Amaç 2: Güvenli Adana

Hedef 7: Afetsavar Kent Hedef 8: Çok Yaşa Adana

Hedef 9: Temiz Adana

Hedef 10: Gezegeni Sakınan Adana

Hedef 11: Saran Sarmalayan Adana

Hedef 12: Otomobile Daha Az Bağımlı Adana

Amaç 3: Keyifli Adana

Hedef 13: Mazisine Yakışır Bir Kültürel Hayat

Hedef 14: Kadim Adana

Hedef 15: Bir Arada Adana

Hedef 16: Tabiatıyla Adana

Hedef 17: Güzel Adana

Hedef 18: Zinde Adana

Programın sonunda halk jürisi, 18 maddeyi önem sırasına göre oylayarak, 5 yıllık Stratejik Eylem Planı'nın önceliklerine yön verdi. Jürinin oylarına göre ilk sırayı birinci hedef olan; Yoksunlukla Mücadele, ikinci sırayı dördüncü hedef olan; Vakit ve Nakit Tasarrufu Sağlayan Ulaşım, üçüncü sırayı dokuzuncu hedef olan; Temiz Adana, dördüncü sırayı ikinci hedef olan; Sosyo-Ekonomik Hayata Eşit Katılım, beşinci sırayı ise on altıncı hedef olan; Tabiatıyla Adana başlıkları aldı.