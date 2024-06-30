Adana'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

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Adana'da bir öğretmeni öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan uzman çavuş, tutuklandı. Olay, çift arasında çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti. Uzman çavuş, eşini ve bacanağını vurduktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

30.06.2024 11:09
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ADANA'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de (30) ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanede tedavi gören Akdöker'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 28 Haziran'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz (57) ile bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheliyi gün boyunca aradı ancak izine rastlayamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik'i, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Öte yandan öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

'ARAÇ İÇİNDE PANİK HALİNDEYDİM'

Yarası hafif olan Gökhan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana'ya ailesinin yanına geldiğini anlatan Çelik, "2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim, diye korktum. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden spor eğitmeni Murat Akdöker'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Seken kurşunlarla yaralanan Ağca ve Alagöz'ün de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Adana\'da Öğretmen Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı
Kaynak: DHA

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