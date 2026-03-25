Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı

25.03.2026 20:09
Adana'da yüzlerinde silikon maske bulunan 4 kişi, zorla girdikleri evde kendilerini polis gibi tanıtarak rastgele ateş açtı. Evde bulunan bir kişi pencereden atlayarak saldırıdan kurtulurken kurşunların isabet ettiği annesi ile kardeşi ağır yaralandı. Şüphelilerin yakalanmasını isteyen F.C., "Evimizde masum insanlar vuruldu, kadına ve çocuğa kurşun sıkılmaz, düşmanlığın bile bir adabı var" dedi.

"POLİS" DİYEREK GİRDİKLERİ EVDE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maskesi bulunan 4 saldırgan, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre " Polis, yere yatın" diye bağırdı. Ardından saldırganlar tabancalarla evde bulunan anne ve 2 oğluna rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar anne Münire Coşkun (45) ile oğlu Yusuf Coşkun'a (26) isabet ederken, büyük oğlu F.C ise camdan atlayarak, olaydan yara almadan kurtuldu.

ANNE VE OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olaydan sonra saldırganlar, koşarak uzaklaştı. F.C.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Münire ve Yusuf Coşkun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

KURŞUN İSABET ETMEMESİ İÇİN OĞLUNUN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ

Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan ve yaşananları anlatan F.C., "Annemle içeride otururken, 'Polis, yere yat' diye bağırarak içeri girdiler. Üstümüze ateş etmeye başladılar. Ben onları polis sandım, turuncu yelek giymişlerdi. Bana ateş açtılar, kurşun başımı sıyırdı. Anneme bağırıp, pencereden atlamasını söyledim. O sırada annem, kurşun isabet etmemesi için kardeşimin üstüne kapandı. Ateş etmeye devam ederlerken pencereden atladım. Annem 3 yerinden vuruldu, kardeşime yattığı sırada 5 kurşun sıktılar. Ben kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım, onlar da kaçarak uzaklaştı" diye konuştu.

"EVDE MASUM İNSANLAR VURULDU"

Annesi ve kardeşinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen F.C., suçluların bulunmasını istediğini belirterek, "Annem midesinden, karnından vuruldu. Kardeşimin de bacağına 5 kurşun isabet etti, dizleri paramparça oldu. Ameliyata girdiler, şu an çıktılar durumları hala kritik. Her şeyin bir cezası var, biz yakalanmalarını istiyoruz. Evde küçük çocuklar olduğu için korktuk, 9 yaşındaki kardeşime annem sarılmasaydı onu da vuracaklardı. Masum insanlar vuruldu, kadına çocuğa kurşun sıkılmaz haneye tecavüz ettiler. Düşmanlığın bile bir adabı var. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin, maskeli saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Seyhan, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

