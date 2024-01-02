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Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da hastanede yaşamını yitirdi.

02.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 10:56
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün elektrikli sobanın devrilmesi sonucu evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YARALI ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan (34), babası Enis (39) ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı. Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adana'da yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

2 ÇOCUK ANNEANNELERİNDE KALMIŞ

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut'un (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.

Adana'da yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Adana'da dün bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkarmış, sağlık ekipleri anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Demir Lamba ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adana'da yangında anne, baba ve kardeşi ölen yaralı çocuk da hayatını kaybetti
Adana\'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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