Adana\'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti

Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu! İşte masadaki en güçlü rakam

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün elektrikli sobanın devrilmesi sonucu evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YARALI ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan (34), babası Enis (39) ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı. Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

2 ÇOCUK ANNEANNELERİNDE KALMIŞ

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut'un (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.