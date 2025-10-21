Adıyaman'da Yeni Şehir İndere Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Yeni Şehir İndere Kuruluyor

Adıyaman\'da Yeni Şehir İndere Kuruluyor
21.10.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Murat Kurum, deprem sonrası İndere ilçesindeki konutların son durumunu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da depremin ardından yeni bir şehrin kurulduğu İndere ilçesinin son görüntülerini, "Hikayemiz yeni başlıyor" notuyla paylaştı.

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

YAKLAŞIK 700 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Çalışmalara ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yeni yaşam alanları oluşturuluyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı İndere'de; 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanan ve yaşamın başladığı İndere'de bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri afetzedelere teslim edildi" denildi.

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

100 BİN KİŞİYE BARINMA İMKANI

Adıyaman'da örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere, yaklaşık 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak.

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

BUGÜNE KADAR TOPLAM 38 BİN 157 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

Kentte bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Adıyaman, Güncel, Deprem, İnşaat, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yeni Şehir İndere Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu 800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
Trump Hamas’ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti Kilosunu 200-300 bin TL’ye satıyor İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
Türkiye istedi, İsrail kabul etti Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze’den çıktı Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı
İçişleri ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şü50 ilde FETÖ operasyonu 288 kişi gözaltına alındıpheli Yakalandı 50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şü50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındıpheli Yakalandı
Bakanlık harekete geçti 3 milyon doz aşı alınacak Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

23:10
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
22:55
TSK’nın Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
22:41
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe’yi kızdıracak açıklama
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
22:32
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
22:13
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır“ dizisinde alacağı ücret belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu
21:48
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
21:46
Bursa’da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı
21:44
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı
20:21
Bahçeli’nin “82 KKTC olmalı“ çıkışına yanıt geldi
Bahçeli'nin "82 KKTC olmalı" çıkışına yanıt geldi
20:21
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi
19:44
Lübnan tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 23:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yeni Şehir İndere Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.