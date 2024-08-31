AFAD'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı

AFAD\'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre 2 ilde turuncu, 22 ilde sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını duyurdu. Turuncu uyarı yapılan iller Kırklareli ve Tekirdağ, sarı kod ile uyarı verilen iller ise Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa olarak belirlendi.

31.08.2024 23:02
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Buna Göre Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ. Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AFAD'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan 2 ilimize turuncu, 22 ilimize sarı kodlu yağış uyarısı - Son Dakika
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