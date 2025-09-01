Afganistan'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afganistan'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi

Afganistan\'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi
01.09.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 800 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini ve en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan'da dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olurken; çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç

BİLANÇO AĞIR! EN AZ 800 ÖLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) depreme ilişkin hazırladığı raporda 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini ve en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor" bilgileri yer aldı.

Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç

İlk verilerin, 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği kaydedilen raporda, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan ülkeden gelen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çok sayıda evin yıkıldığı görülürken; insanların kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları çıkartmaya çalıştığı belirtildi.

Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç
Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç
Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç
Deprem, Afganistan'ı yıktı geçti! Görüntüler korkunç

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi 1 taraftar ağır yaralandı
Balıkesir Sındırgı’da 3.7 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’da kaleye sürpriz isim Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki
Beşiktaş’ın gündemindeki Cerny, Instagram’da Siyah-Beyazlıları takibe aldı Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı
Netanyahu’nun Gazze’yi işgal ısrarının arkasında Trump’ın baskısı var Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
AB, Ukrayna’ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor AB, Ukrayna'ya askeri birlik göndermeye hazırlanıyor
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

17:54
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu
17:37
Özgür Özel’e fezleke şoku 4 tanesi ona ait
Özgür Özel'e fezleke şoku! 4 tanesi ona ait
17:33
Hilal’in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş Boğaziçi’ndeki cinayette ürperten detaylar
Hilal'in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş! Boğaziçi'ndeki cinayette ürperten detaylar
17:21
Ali Koç’u zora sokacak ittifak: Güçlerini birleştiriyorlar
Ali Koç'u zora sokacak ittifak: Güçlerini birleştiriyorlar
16:50
GBT kontrolünde jandarmaya “pislik“ diyen AK Partili başkan istifa etti
GBT kontrolünde jandarmaya "pislik" diyen AK Partili başkan istifa etti
16:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yargıya kritik uyarı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı
16:46
Süleyman Soylu’dan ’’Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz’’ sorusuna cevap
Süleyman Soylu'dan ''Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?'' sorusuna cevap
16:40
4’te 4 yaptık 12 Dev Adam önüne geleni deviriyor
4'te 4 yaptık! 12 Dev Adam önüne geleni deviriyor
16:29
İznik Gölü’nde tarihi sütun başlıkları bulundu
İznik Gölü'nde tarihi sütun başlıkları bulundu
15:47
Milyoner’de 200 bin TL’lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
15:46
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 18:57:23. #7.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.