Afganistan\'da Deprem: 800 Ölü, 12 Bin Etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini ve en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan'da dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olurken; çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

BİLANÇO AĞIR! EN AZ 800 ÖLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) depreme ilişkin hazırladığı raporda 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini ve en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor" bilgileri yer aldı.

İlk verilerin, 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği kaydedilen raporda, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan ülkeden gelen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çok sayıda evin yıkıldığı görülürken; insanların kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları çıkartmaya çalıştığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.