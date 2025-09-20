Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı - Son Dakika
Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı

Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı
20.09.2025 16:51
Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da boşandığı gün eski eşi ve kayınvalidesini yaralayan Muharrem Türkan'ın tabancayla vurarak yaradığı 2 aylık hamile olan eski baldızı da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde Türkan'ın 22 el ateş ettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'da 9 Eylül'de yaşanan vahşette acı bir gelişme yaşandı. Boşandığı Kübra Karadeniz (26) ile annesi Elvida Karadeniz'i (62) tabanca ile öldüren Muharrem Türkan'ın (32) ağır yaraladığı 2 aylık hamile kardeş Ayşegül Çankaya (31) da kurtarılamadı.

Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı

BOŞANDIĞI GÜN ESKİ EŞİ, KAYINVALİDESİ VE BALDIZINI VURDU

3 aylık çocukları bulunan Kübra ve Muharrem Türkan, 9 Eylül'de saat 10.00'da görülen davada boşandı. Duruşmanın ardından adliyeden ayrılan Kübra Karadeniz, annesi Elvida Karadeniz ve ablası Ayşegül Çankaya araçla, Ayşegül Çankaya'nın eşi Ramazan Çankaya ise motosikletle eve dönmek üzere yola çıktı. Ramazan Çankaya, evin önüne geldiğinde Muharrem Türkan ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Muharrem Türkan, yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla Ramazan Çankaya'nın başına vurarak yaralarken, şarjörü yere düşürdü. Muharrem Türkan şarjörü almaya çalışırken, Ramazan Çankaya olay yerinden kaçtı. Koşarken telefonunu düşüren Çankaya, eşi Ayşegül'ü uyarmak için yolda rastladığı bir temizlik görevlisinden yardım istedi. Ramazan Çankaya, görevlinin telefonundan eşini aradı ancak ulaşamadı.

Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı

Bir süre sonra Kübra Karadeniz, annesi ve ablası, saat 11.00 sıralarında Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı yakınlarında Muharrem Türkan ile karşılaştı. Muharrem Türkan'ın tabancayla peş peşe ateş ettiği Kübra Karadeniz, Elvida Karadeniz ve Ayşegül Çankaya ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz olay günü hayatını kaybetti. Kübra ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri, 10 Eylül'de yan yana toprağa verildi.

22 EL ATEŞ ETMİŞ

Ramazan Çankaya hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Muharrem Türkan polis tarafından yakalandı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Muharrem Türkan'ın 22 el ateş ettiği belirlendi.

Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı
Muharrem Türkan

"BİR ANLIK ÖFKE" SAVUNMASI

İlk ifadesinde, "Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum" diyen Muharrem Türkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AYLIK HAMİLE BALDIZ DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Ayşegül Çankaya, 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çankaya, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 aylık hamile olan Ayşegül Çankaya'nın 7 yaşında bir de erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini ve kayınvalidesini katleden caninin vurduğu baldız da kurtarılamadı - Son Dakika

