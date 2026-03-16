Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: \'Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için hayati öneme sahiptir\'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz istiyoruz ki, ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın, evlatlarımız geleceğe daha güvenle baksın. İşte Terörsüz Türkiye hedefi, bu anlamda hepimiz için hayati öneme sahiptir. Bu hedef, sadece bir milli güvenlik meselesi değil. Kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aydar, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının gönül bağlarını kuvvetlendirmenin en müstesna zamanlarından biri olduğunu söyleyerek, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek, aynı manevi iklimi yaşamak; millet olmanın derin anlamını bizlere bir kez daha hatırlatır. Bu birlikteliğimizin, huzurumuzun ardında, hiç şüphesiz, aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Gazilerimiz ise; vakarı, sabrı ve metanetiyle devletimizin onur nişanesidir. Sizlerin gösterdiği metanet, 86 milyonun yüreğinde karşılık bulan büyük bir duruştur. İşte bu yüzden, sizlere duyduğumuz minneti, sunduğumuz hizmetlerde ve sağladığımız desteklerde karşılık bulmasına büyük önem veriyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak; milletçe taşıdığımız derin bir vefa borcudur" dedi.

'79 BİN 717 GENCİMİZİ ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZLE BİR ARAYA GETİRDİK'

Bakanlık olarak bu anlayışla, şehit yakınları ve gazilerin yanında olmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada, kurduğumuz her gönül bağında; bizlere bırakılan emanete layık olma gayreti vardır. Hizmetlerimizin en güçlü dayanağı ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerimize ve gazilerimize ortaya koyduğu sarsılmaz vefa duruşudur. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda büyük bir titizlikle desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Yarın da 2026 yılının ilk atamalarını gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra yaptığımız 868 bin 450 ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getirdik. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattık. Özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave tüm ücretleri kaldırdık. 'Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla' bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık" diye konuştu.

'HİÇBİR SÖZ YAPILAN FEDAKARLIĞIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KARŞILAYAMAZ'

Bakan Göktaş, verilen her desteğin, sağlanan her kolaylığın; vefa anlayışlarının bir parçası olduklarını söyleyerek, "Biz istiyoruz ki, ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın, evlatlarımız geleceğe daha güvenle baksın. İşte Terörsüz Türkiye hedefi, bu anlamda hepimiz için hayati öneme sahiptir. Bu hedef, sadece bir milli güvenlik meselesi değil. Kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde, Terörsüz Türkiye hedefi, bugün ülkemizin kalıcı istikrarına yön veren kararlı bir iradeye dönüştü. Bu irade hiç şüphesiz; ülkemizin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurunu koruyan bir sorumluluk çizgisidir. Gazi Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesidir. Elbette hiçbir söz, bir hiçbir cümle, yapılan fedakarlığın büyüklüğünü tam olarak karşılayamaz. Ancak devletimizin şefkati, milletimizin duası ve minnet duygusu her zaman sizlerle olacak. Bu vesileyle, bir kez daha vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:17:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.