AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu
16.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen teşkilat başkanlığı çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen teşkilat başkanlığı çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de terörsüz Türkiye iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalanacaktır" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda teşkilat başkanlığı çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Konya Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile medya temsilcileri katıldı.

'SON 10 YILDA ÜÇ BÜYÜK STRATEJİK KAZANIM ELDE ETTİK'

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yıl başından itibaren bizim açımızdan en önemli husus üyelik ilgili yürüttüğümüz çalışmalardı. Üye sayımızı Türkiye genelinde 600 binden fazla bir rakamla arttırmış olduk. Bu kapsamda da tüm üyelerimizi çok daha güçlü bir iletişimle, parti tabanımızla çok daha güçlü bir değerlendirme mekanizmasıyla önümüzdeki dönemlerde bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Biz son 10 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'de üç büyük stratejik kazanım elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bunlardan ilki Malazgirt ruhu olarak tarif ettiğimiz Türk, Kürt, Arap birlikte ve bu coğrafyada barışın, huzurun, adaleti birlikte savunduğunda Ne gibi büyük işler başarıldığının tarihte çok fazla örneği vardır. Bununla beraber ikinci önemli olarak değerlendirdiğimiz stratejik kazanımımız ise Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle son 10 yılda geldiği aşamadır. Biliyorsunuz bu hendek olaylarının yaşandığı yoğun dönemlerde Cumhurbaşkanımız büyük bir stratejik kararlılıkla, son derece hak ve özgürlükleri koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyulacağından bahsetmişti ve bunun sonuçlarını da aldık. Bununla beraber bizim kazanım olarak değerlendirdiğimiz stratejik başarımızda terörü kaynağında yok etme stratejimizdi" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YLE GÜÇLÜ BİR İKLİM YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bu terörsüz Türkiye'yle çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizde ve hedeflerimize ulaştığımızda biz Türkiye'nin kalkınması için yeni ve güçlü bir iklim yakalayacağımıza inanıyoruz. Adana'dan başlayan Hakkari'ye kadar uzanan o hattın Türkiye'nin Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra sosyopolitik olarak üretim bakımından, sanayi bakımından, tarım bakımından, turizm bakımından 4'üncü büyük çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Bu tablo inşallah bizim son 40 yılda terör nedeniyle kaybettiğimiz 2 trilyon dolarlık bir imkanın terör nedeniyle heba olmasına, prangalanmasına, bunun yerine milletimizle buluşmasına inşallah imkan sağlayacaktır. Yılda 50 milyar dolarlık bir imkan milletimizle buluşmak yerine Türkiye'nin refahı için seferber edilmek yerine terör nedeniyle heba edilen bir potansiyel olarak kalıyor. Yılda 50 milyar dolar Türkiye'nin kalkınması bakımından önemli bir anlam taşımaktadır. Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de terörsüz Türkiye iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalanacaktır" ifadelerini kullandı.

'CHP, İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUĞU AKLAMA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ'

Büyükgümüş, "Bizim açımızdan kritik gördüğümüz nokta son yerel seçimlerle birlikte biraz da olsa bir milletle hizmet ve eser buluşturma imkanı elde eden muhalefetin bu imkanı çok hoyratça heba ettiğini gözlemlememizdir. Bugün Ankara bizim gözbebeğimiz, başkentimiz ama maalesef susuzluk gibi Türkiye'nin aştığı bir tabloyla karşı karşıya. Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Biz siyasetçiler olarak bu konuda ilerleyen süreçleri gözlemlemekle ve anlamakla mükellefiz. Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum. İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölgenin birbirinin içine geçmiş süreçler olduğuna inanıyoruz. Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de Türkiye terörsüz bir iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

'CUMA GÜNÜ 'İLK EVİM, İLK İFTARIM' PROGRAMIYLA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ'

Ahmet Büyükgümüş, "Cuma günü 'İlk Evim, İlk İftarım' diye organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde ilk Ramazan'ını yaşayacak olan kardeşlerimizle birlikte sofralarına misafir olacağız. Hem kim kendini garip hissetmişse, kim kendini müşkülde hissetmişse özellikle Ramazan ayında orada yanında AK Parti'den bir kardeşini bulacak" diye konuştu.

'AK PARTİMİZE YENİ TAZE KANLARI KAVUŞTURACAĞIZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Genel merkezimizin bizlerden beklentisi olan üye sayımızı İstanbul'da ki yenilenmelerin de ilçelerde olmasına rağmen gerçekleştirdik. İstanbul'da 150 bin yeni üyeyle 2025-26 yılımızı kapattık. 2026'da 250 bin hedefimizi gün bugün adım adım süreci takip ederek, İstanbul Teşkilatı olarak bir Anadolu şehrinin hatta birçok Anadolu şehrinin daha ötesinde bir yeni AK Parti üyesi ile AK Partimize inşallah yeni taze kanları kavuşturacağız. Üyelerimizle sadece üye yapmanın ötesinde bir ilişki geliştirmeyi de önemsiyoruz" dedi.

'360 DERECE BİR İLETİŞİM HEDEFİ İLE YOLA ÇIKTIK'

İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İletişimi önemsiyoruz. 360 derece bir iletişim hedefi ile yola çıktık. Özellikle İstanbul'da billboard çalışmalarımızın önemli bir ses getirdiğine sizler de şahit oldunuz. 'Senin hayatından gidiyor' başlığıyla İstanbullunun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Burada muhatabımız vatandaşımızdı, ama hedef İstanbul'u yönetemeyenlerdi. Hedeften de hemen sesler gelmeye başladı. Biz bu iletişimi yine vatandaşa doğrudan seslendiğimiz iletişimimizi artık ilçe bazlı belediyelerin yapamadıkları üzerinden devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'2026 YILINDA İSTANBUL'UN TÜM SU İHTİYACINI MELEN BARAJINDAN İSTANBUL'A BİZ TAŞIMIŞ OLACAĞIZ'

İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "2019'dan bu tarafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadığı gibi, bundan sonra sonrasında da olmak üzere bir niyetinin olmadığını görüyoruz. Şu an da İstanbul'un suyunun yarısı bizim gerçekleştirdiğimiz projeler. Hatta bu aylarda yüzde 90'ı oradan geliyor. Direkt doğrudan İstanbul'un yüzde 90 suyu şu anda bu aylarda kış aylarında Melen'den geliyor. Ortalamaya vurduğunuzda yüzde 50'si. Baraj 2026 yılında DSİ tarafından tahkim edilecek. 2 sene içerisinde bitecek ve ondan sonra İstanbul'un tüm su ihtiyacını Melen barajından İstanbul'a biz taşımış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Büyükgümüş, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu
İsrail’i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı İsrail'i protesto etmiş, Microsoft işten çıkarmıştı! O mühendis yaşadıklarını tek tek anlattı
Rayo Vallecano Atletico Madrid’i darmadağın etti Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti
Angelina Jolie ABD’yi terk ediyor Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Bolu’da lise öğrencisi evinde ölü bulundu Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu
Arjantin sokakları karıştı, Milei’nin çalışma reformu büyük tepki çekti Arjantin sokakları karıştı, Milei'nin çalışma reformu büyük tepki çekti
Merih Demiral’dan ramazan ayı boyunca iftar Merih Demiral'dan ramazan ayı boyunca iftar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
İkisi de mücadeleyi bırakmadı İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Sergen Yalçın’dan Ersin Destanoğlu açıklaması Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
17:29
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler Yorum sizin
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşandı
X'e erişimde sorun yaşandı
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:59
İstanbul Havalimanı’nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:18:47. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.