AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir barış arandığında, bir adalet arandığında, bir hakkaniyet arandığında o masayı kuracak kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O masanın kurulacağı yer de Türkiye'dir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da işgallere başladığını belirterek, orada yerleşim alanlarının genişletilmesi kararının hiçbir hukuki temelinin olmadığını vurguladı.

Batı Şeria ile ilgili bu gelişmeler olurken İsrail'in net bir biçimde Lübnan'ı "Gazzeleştirmeye" çalıştığını ifade eden Çelik, "Gazze'de yaptığı gibi önce Beyrut'un merkezinde komuta merkezlerini vuruyor, sivil altyapıyı vuruyor. Gazze'de yaptığı gibi önce hava gücüyle sistematik olarak zayıflatma, sonra karadan işgal etme tutumunu Lübnan'a da uyguluyor ve doğrudan sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerini hedef alıyor. Şimdiye kadar 800 bin kişi göç etti. Büyük bir insani facia söz konusu. Orada Hamas'la mücadele ettiğini söyleyip sivilleri yok ediyordu. Lübnan'da da Hizbullah'la mücadele ettiğini söyleyip yine sivilleri yok etmeye, sivil altyapıyı, askeri altyapıyla birlikte hedef almaya devam ediyor." diye konuştu.

Çelik, mezhep tartışmalarından uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu mezhep tartışmalarını içimize kim sokuyorsa diyelim ki İran'la ilgili konuyu değerlendirirken, diyelim ki Suriye ile ilgili konuyu değerlendirirken, diyelim ki Lübnan'la ilgili konuyu değerlendirirken, buradaki aktörleri değerlendirirken mezhep tartışması üzerinden yürütüyorsa bilelim ki bunlar çok tehlikeli ve birtakım dış destekli sosyal medyanın algoritmalarıyla da oynanarak gündemleştirilen bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatmaya çalışan gündemlerdir." ifadesini kullandı.

Mezheplerle ilgili tartışmaların yüzyıllardır olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Birtakım siyasi olaylarda da bazı ülkelerin mezhepçi tartışmaları, mezhepçi yaklaşımları görüldü. Bunlarla ilgili fikirlerimizi, eleştirilerimizi, uyarılarımızı defalarca söyledik. Şimdi komşumuz İran haksız ve hukuksuz bir saldırıya uğrarken bütün bunun içerisinde durulması gereken yer birincisi, Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kararlı olmak, ikincisi, bölge barışının korunması konusunda kararlı olmak, üçüncüsü, küresel barışı da tehdit eden, kurala dayalı düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bütün şer şebekelerine karşı durmaktır."

Bütün bunun içerisinde tutup da mezhep tartışması açmak, mezhepler üzerinden ya da öne çıkan aktörlerin mezhepleri ve geçmişteki davranışları üzerinden bugün alınması gereken tavrın bağışıklık sistemini zayıflatmaya çalışmak, bugün alınması gereken ilkeli duruşun zeminini tahrip etmeye çalışmak son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bunun Türkiye'ye faydası yoktur, komşu halklara, kardeş ülkelere bir faydası yoktur. Bu tartışmaların açılması son derece tehlikelidir."

"İran tarafı kendilerinin Türkiye'yi hedef alacak bir füze atmadığını söylüyor"

İran'ın çeşitli bölge ülkelerine dönük füzeler atmasıyla ilgili, bunun yanlış olduğunu, komşu, kardeş ülkelerin hedef alınmaması gerektiğini belirten Çelik, "Ülkemize gelen füzelerle ilgili de şunu söylemek isteriz, İran tarafı kendilerinin Türkiye'yi hedef alacak bir füze atmadığını söylüyor. Tabii bizim de gördüğümüz şeyler var, bunu çeşitli radar sistemlerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu tartışmayı şöyle bağlayalım, eğer bu oradaki ayrıksı bir unsurun kendi kendine yaptığı bir iş ya da yolunu şaşırmış, pusulasını şaşırmış bir yaklaşımsa şimdilik Türkiye burada duruyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye dünya üzerinde milli güvenliği açısından en hassas ülkelerden bir tanesidir. Milli güvenliğimiz erteleme kabul etmez, pazarlık kabul etmez, herhangi bir tenzilatı kabul etmez." diyen Çelik, bugün ateşi söndürmeye çalışırken birilerinin yanlış politikalarına da göz yummak zorunda olmadıklarını ve bunu da kabul etmeyeceklerini ifade etti."

"Barışı korumanın yolunu güçlü ve canlı tutmaya çalışıyoruz"

Ömer Çelik, özellikle birtakım siyonist çevrelerde Türkiye'yi bu ateşin içine sokmaya çalışan yaklaşımlar gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye bu ateşten tabii ki ana iradesi, temel iradesi itibarıyla uzak duracaktır. Bugün Türkiye'nin bir barış adası, bir barış ülkesi, hakkın yanında duran, doğrunun yanında duran, doğru diplomasi yapan bir ülke olma iradesi Cumhurbaşkanımız tarafından ve bütün kurumlarımız tarafından en güçlü şekilde korunmaktadır. Dolayısıyla bir barış arandığında, bir adalet arandığında, bir hakkaniyet arandığında o masayı kuracak kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O masanın kurulacağı yer de Türkiye'dir. Biz bütün bu denklemi genişletmeye çalışıyoruz. Bütün bu denkleme daha çok kişinin, daha çok ülkenin katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Onun için fevri davranışlardan, komşu ülkeleri hedef alan yaklaşımlardan da uzak durulması gerektiğini söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz, gayrimeşru ve gayrisahih saldırısı karşısında barışı korumanın yolunu güçlü ve canlı tutmaya çalışıyoruz. O sebeple bunun yayılmasına dönük her şeyin tabii ki karşısında olacağız."

"Bununla ilgili net bilgiye sahibiz"

Bazı siyonist yayın organlarında "İran'daki Kürtler, İran rejimine karşı ayaklanacak, İran rejimine karşı tutum alacak." şeklinde değerlendirmeler gördüklerini bildiren Çelik, "Aynı zamanda kendi kaynaklarımızdan da İsrail'in bölgedeki bazı unsurlara baskı yaptığını da biliyoruz. Bununla ilgili net bilgiye sahibiz. Bir kere şunu ayırt etmek gerekir. İran'daki Kürt kardeşlerimizle orada birtakım siyonist çevrelerle yakın ilişki içerisinde olan birtakım örgütleri, kendisinin Kürtleri temsil ettiğini söyleyen birtakım örgütleri ayırt etmek gerekir. Dolayısıyla 'Kürtler şöyle yaptı, Kürtler böyle yaptı' diyerekten Batı'da yapılan yayınlarda o örgütlerle İran'daki Kürt kardeşlerimizi özdeşleştirme ve aynı zemine koyma çabası olduğunu görüyoruz." dedi.

Çelik, İran'daki Kürtlerin hiçbir şekilde, bir siyonist saldırganlığın tarafında olması diye bir şeyin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Oradaki kardeşlerimiz yüzyıllardır asaletle kendi geleneklerini koruyarak, kendi kültürlerini koruyarak hayatını devam ettiren kardeşlerimiz. İran'da bu savaş çıkmadan önce de söylüyorduk, ciddi siyasi sorunlar var, sistemik sorunları var, devletle toplum ilişkisinde sorunlar var ama bunlar İran'ın iç dinamikleriyle çözülmelidir, dış müdahaleyle değil diyorduk." ifadelerini kullandı.

İran'ın toprak bütünlüğüne karşı olan her şeyden uzak durulması gerekir"

Dış müdahaleyle kendilerinin siyonist yaklaşımlarına uygun bir rejim getirmek üzere çabaladıklarını söyleyenlerin, Kürtlerin adını bu işe karıştırmaya çalıştıklarını söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Oradaki sağduyulu Kürt kanaat önderlerinin bundan uzak durmasını çok sağduyulu bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz ve kendilerine oradaki Kürt kardeşlerimize buradan selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Birtakım örgütlerin, PJAK, Komele gibi birtakım örgütlerinse İsrail tarafına doğru kayması, maalesef geçmişte yaşanan bilinen akıbetin tekrar sonuçlanması anlamına gelecektir. İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine karşı olan her şeyden uzak durulması gerekir. Bunu samimi bir şekilde söylüyoruz. Aynı şey Belucistan'da gerçekleşiyor. İran Azerbaycan'ı tarafındaki kardeşlerimize dönük provokasyonlar yapılıyor. Bugün İran'da yaşayan bütün kesimlerin hepsinin ortak faydası İran'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasıdır. Bunun dışında Türkiye'yi belli bir çatışmanın içine çekmek isteyenlerin yapmaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı siyonist denklemin de farkındayız."

(Sürecek)