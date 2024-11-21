Alkol Kullanımını Engelleyen Akıllı Marş Sistemi Projesi İlgiyi Üzerine Çekti

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SAMSUN'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi 6'ncı sınıf öğrencisi Orhan Efe Aktaş'ın (11), alkollü araç kullanımını engelleyen 'Trafik dostu Akıllı Marş Sistemi' projesi ilgi gördü. Projede araçlar, alkollü veya emniyet kemeri takmayan sürücülerin trafiğe çıkmasına izin vermeyecek. Orhan Efe Aktaş, "Yaptığımız bu proje, alkol tüketen bir kişinin alkollüyken araç kullanmasını engelleyen bir projedir" dedi.

Samsun'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde alkol kullanınca aracın çalışmasını engelleyen sistem dikkat çekti. Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi 6'ncı sınıf öğrencisi Orhan Efe Aktaş'ın geliştirdiği 'Trafik Dostu Akıllı Marş Sistemi' projesi sayesinde, emniyet kemeri takmayan, 0,50 promil üzeri alkollü direksiyon başına geçen ya da araca tanımlı olmayan kişiler, bu 3 şartlardan herhangi birini sağlamazsa aracı kullanamayacak.

'TANIMLI KİŞİ DEĞİLSENİZ ARAÇ ÇALIŞMIYOR'

Yaptığı projeye ilişkin bilgi veren Orhan Efe Aktaş, "Yaptığımız bu proje, alkol tüketen bir kişinin alkollüyken araç kullanmasını engelleyen bir proje. Araç, kullanmak isteyen bir kişiden emniyet kemerini takmasını isteyecek. Emniyet kemerini taktıktan sonra da alkolmetreyi üflemeyi isteyecek. Alkolmetreye yalan üfleme kabul edilmeyecek. Çünkü bunun için biz belirli bir oran belirledik. Daha sonra da kamera sayesinde aracı kullanmaya tanımlanmış kişi olup olmadığı görülecek. Eğer tanımlı kişi değilseniz aracı çalıştırmıyor. Herhangi bir şart sağlanmadığında da araç çalışmıyor" dedi.

'PATENT BAŞVURUMUZU YAPTIK'

Trafik Dostu Akıllı Marş Sistemi projesinin patentlerini de almak istediğini belirten Aktaş, "Trafik dostu akıllı marş sistemi projemizi yerli ve milli markamız olan Togg otomobil şirketinin sponsor olmasını bekliyoruz. Ben TEKNOFEST'de de yarışan bir öğrenciyim. 2 yıl önce Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'de S'esle Yangın Söndürme' projem ile Türkiye 3'üncüsü oldum. Trafik dostu akıllı marş sistemi projemizin faydalı model belgesini almak için Türk Patent Kurumu'na da başvurumuzu yaptık. Faydalı model belgemizi aldığımızda bu projenin 10 yıl boyunca fikir haklarının çalınmasını engelleyeceğiz" diye konuştu.

'KENDİSİ TAM BİR MUCİT'

Öğrencisi Orhan Efe Aktaş'ın tam bir mucit olduğunu söyleyen Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mustafa Palaz ise şunları söyledi:

"Öğrencim Orhan Efe ile birlikte ilkokul 3'üncü sınıftan beri ortak birçok proje yapmış bulunmaktayız. Kendisi tam bir mucit. Yakın zamanda TEKNOFEST'de Türkiye 6'ncısı elde ettik. Öncesinde kendisinin yangın projesinde Türkiye derecesi var. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın izin verdiği her türlü projenin içerisinde kesinlikle en az bir proje ile yer alıyoruz. Daha önce 6'ncısı Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde geliştirdiğimiz 'Rüzgar Tribünü Sistemi' ile Türkiye 1'incisi olmuştuk. Bu sene de bu projeyi geliştirdik. Ülkemizin orta gelişmişlikte bir ülke olduğu, maalesef bu gibi ülkelerde eğitimsel eksikliklerden kaynaklı bazı konuların sürücülerin kontrolünden alınması gerektiği konusunda bir fikrin ortaya çıkması bizde oluştu. İnsanların alkollü direksiyon başına geçmeleri, emniyet kemerlerini takmamalarından kaynaklı bu kazaların tam bir felakete dönüşmesi bizim gibi ülkelerde çok yaygın bir sorunmuş. Hem insan kaynaklarımızdan hem de milli servetlerimizden mahrum kalmamız anlamına geliyor. Biz bazı şeylerin insanların kontrolünden çıkartılması konusunda teknolojimizin izin verdiği bazı şeyleri böyle bir çalışmanın içerisinde yer vermeyi uygun bulduk. Kişiler ne kadar eğitimli ya da eğitimsiz olurlarsa olsunlar, en önemli kriter olan alkolsüz direksiyona geçmek ve emniyet kemerinin takılması bir şekilde sağlanmadığı müddetçe bu araç kişinin trafiğe çıkmasına izin vermiyor."