Almanya\'dan Gazze\'nin Yeniden İnşası İçin Destek Sözü

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, çatışmalar bittiğinde Gazze'nin yeniden inşasında rol almak istediklerini, su ve enerji temini ile geçici barınak inşası projelerine odaklanabileceklerini belirtti.Almanya Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Gazze'nin yeniden inşasına destek olma sözü verdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Bakan Alabali-Radovan, "Almanya'nın erken aşamadan itibaren Gazze'nin inşası sürecine katkı vermek istediğini" dile getirdi.

Bakanlığının öncelikle Gazze'de su ve enerji temini ile geçici barınaklar oluşturulmasına odaklanabileceğini ifade eden Alabali-Radovan, diğer yandan bunun ancak "koşullar elverdiğinde" mümkün olabileceğini belirtti. Alman Bakan, gelecek on yıla yayılması öngörülen yeniden inşa çabası için gerekli ön koşulun "Kalıcı ateşkes ve güvenli bir insani durum" olduğunu vurguladı.

Gazze'deki koşulların yakın zamanda "elverişli" hale gelmesi ise bugün itibarıyla pek mümkün görünmüyor. Hamas ile İsrail arasında ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğuyla yürüyen ateşkes görüşmelerinde şu ana kadar çok az ilerleme sağlanabildi.

Saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Pazar günü Gazze Şeridi'nin merkezinde, savaşın başından bu yana karadan operasyon düzenlemediği çok az yerleşimden biri olan Deyr el-Belah için de tahliye emri verdi. Bölgenin neredeyse tamamı çatışmalardan etkilenirken 2 milyonluk Gazze nüfusu birden fazla kez yerinden oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre savaşta çoğu kadın ve çocuk en az 58 bin Filistinli hayatını kaybetti.

Almanya'dan Mısır'ın planına destek

"Halihazırda durum felaket seviyesinde olsa da bunun (yeniden inşanın) nasıl başarılacağını şimdiden konuşmaya başlamak önemli" ifadelerini kullanan Reem Alabali-Radovan, bu kapsamda daha önce Kahire yönetiminin ilan ettiği plana Berlin'in nasıl destek verebileceğini değerlendirdiklerini aktardı. Alabali-Radovan'ın açıklamaları Bakanlığın internet sayfasından paylaşıldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Alman Bakan'ın bugünkü Kahire temasları kapsamında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi bekleniyor.

Mart ayında Kahire'de bir araya gelen Arap ülkelerinin liderleri, Mısır'ın hazırladığı plan doğrultusunda Gazze'nin yeniden inşası için53 milyar dolarlık fon oluşturmakta anlaşmıştı. Mısır'ın planı ilk etapta 50 milyon ton enkazın temizlenmesini ve patlamamış mühimmatların etkisiz hale getirilmesini içeriyor. İlerleyen süreçte konutların yanı sıra bir havalimanı ve liman inşa edilmesi de plan metninde yer alıyor.

Birleşmiş Milletler de (BM) Gazze'nin yeniden inşası için en az 50 milyar dolara ihtiyaç olduğunu hesaplıyor.

Avrupa Birliği (AB) Mısır'ın önerisini desteklerken ABD ve İsrail'den "uygulanabilir olmadığı" gerekçesiyle plana itiraz gelmişti.

1980'lerden bu yana Gazze'ye kalkınma yardımında bulunan Almanya Kalkınma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'te patlak veren savaş öncesinde Gazze'de içme suyu teminine yönelik yatırım gerçekleştirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Irak tecrübesinin Gazze'deki süreçleri yönetmeye yardımcı olabileceği de kaydedildi. Almanya IŞİD saldırıları sonucu yerinden olan altı milyon Iraklıyı desteklemek için 2017 yılında bölgede yürütülen su ve enerji temini projeleri ile hastane ve okul inşaatlarını desteklemişti.

Savaşın ardından Gazze'nin yönetiminde Hamas'ın yer alamayacağı ve İsrail'in, Batı Şeria ile Gazze'deki nüfusu göçe zorlayamayacağı vurgusu da Bakanlığın açıklamasında yer aldı.

Almanya, İsrail ordusu için ikinci büyük tedarikçi

Almanya, ABD'den sonra İsrail ordusunun en büyük ikinci tedarikçisi konumunda. Almanya Ekonomi Bakanlığı'na göre 2025'in ilk çeyreğinde İsrail'e 27 milyon 973 bin euro değerinde silah ihracatına izin verildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre ise Almanya 2023 ve 2024 yıllarında İsrail'e; Dolphin denizaltısı için 20 adet torpido, Eitan tipi zırhlı personel taşıyıcılar için 10 adet motor, Merkava tankları için 100 adet motor ve 2 adet MEKO tipi fırkateyn teslim etti.

Söz konusu silahların tümü Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskınından önce sipariş edilmiş ve satış onayları verilmişti.