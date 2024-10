Anaokulu Öğrencilerinin Bayram Sevinci

Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağlı Çaltı köyündeki anaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı öncesi aldıkları mektup ve hediyelerle mutluluk yaşadı.

Çaltı İlkokulu Anasınıfı A Şubesi'ndeki 13 öğrenci, öğretmenleri Emine Akyüz vasıtasıyla Bakan Ersoy'un Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için mektup hazırladı.

Akyüz, öğrencilerin boyama yaptıkları, "Cumhuriyetimizin Doğum Günü Kutlu Olsun" yazılı mektubu Bakanlığa gönderdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de Bakan Ersoy'un öğrencilerin her birine cevaben gönderdiği mektupları, eğitim materyali ve çeşitli oyuncakları öğrencilere ulaştırdı.

Anaokulu öğretmeni Akyüz, AA muhabirine, Bakan Ersoy'un Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için öğrencilerle mektup yazıp resim çizdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy'dan aldıkları cevabın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Akyüz, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın ne kadar duyarlı olduğunu bildiğimiz için bize geri dönüş sağlayacağını zaten biliyorduk ve kendisi hediyelerle ve çok nazik mektubuyla bize geri dönüş sağladı. Çocuklarımıza teker teker mektup gönderdi ve bana da ayrı mektup gönderdi." diye konuştu.

Öğrencileriyle yazdıkları mektuptan bahseden Akyüz, "Bakanımızın Cumhuriyet Bayramı ve tüm çalışanlarının bayramını kutladık, biz de onlar gibi çok çalışıp onlar gibi çok yüksek yerlere geleceğimizden bahsettik. Okulumuza davet ettik. Sayın Bakanımız davetimizi kırmayarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı zarif hediyelerle birlikte okulumuza yönlendirdi." dedi.

Öğrencilerin ve kendisinin unutulmayacak bir hediye aldığının altını çizen Akyüz, "Bakanımız tarafından özel olarak tek tek çocuklarımıza ve bana gönderilen mektuplardan gurur duyduk. Hepimizin ömür boyu saklayacağı bir hatıra oldu. Hediyeler için de hepimiz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Resim yaptım, mektup yazdık, hediyeler aldık. Çok mutluyum"

Öğrencilerden Miray Nur Uyar, hediyelerinin çok güzel olduğunu belirterek, "Resim yaptım, mektup yazdık, hediyeler aldık. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Aysima Çırak da heyecanlandığını ve hediyelerini çok beğendiğini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Bakanlık olarak tüm kültürel süreçleri yaş grubu ve mekan ayırmaksızın bir bütün olarak kabul ettiklerini belirtti.

Bayramın ve milli değerlere sarılmanın önemine dikkati çeken Almaz, şöyle devam etti:

"Bürokrasi ile çocuklarımız arasında sağlıklı ve sevecen, şefkatli, güzel bir ilişki kurmak da güzel bir kültür. Bu yönüyle Kültür Bakanlığı elbette ki eğitim çağındaki öğrencilerimizi kucaklayıp bu şekilde etkinliklerle onları taltif ediyor, onlarla birlikte olduğunu her fırsatta, her şekilde gösteriyor. Sayın Bakanımızın bu konuda çok özel çalışmaları var. Biz burada halkımızla, öğrencilerimizle, çocuklarımızla kucaklaşıyoruz. Birlikte olduğumuzu her fırsatta hissettiriyoruz kendilerine. Değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için biz de bir vazife addediyoruz kendimize bu tür etkinlikleri."

Bakan Ersoy'un çocuklara gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Dünyamızı güzelleştirecek hayalleriniz için hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için irade, azim ve kararlılık sizin kılavuzunuz olsun. Sorgulama ve merak duygunuzu bir an bile kaybetmeyin. Unutmamalısınız ki en büyük keşifler merakla başlar. Sanatın, kültürün ve sporun her alanında kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Sizler bizim geleceğe dair en büyük hazinemiz ve ümidimizsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere, öğretmenleriniz ve ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyor, Cumhuriyet'imizin en özel şehirlerinden Samsun'a selamlarımı gönderiyor, Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum."