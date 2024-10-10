Anka Haber Ajansı 10 Ekim Perşembe Gündemi

Güncel

09.30 - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri "10 Ekim katliamını Unutmayacağız, Unutturmayacağız" basın konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Polatlı'da General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi, inşaat maliyet endeksi ve iş gücü istatistikleri ile 2023 dönemine ait gelir dağılımı verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, ülke genelinde artan asayiş olaylarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu basın toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanılğı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 - Hekimsen, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmelik taslağı ve diş hekimlerinin karşılaştığı sorunlar ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - ANKARA)

12.30 - Sağlık çalışanları örgütleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30 - CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Parti Meclisi Üyesi Armağan Erdoğan, yükseköğretimin sorunları ile ilgili CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

14.00 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

16.00-18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek. Özel, Çanakkale Belediyesi'ne ziyarette bulunacak ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇANAKKALE)

19.00 - Ankara Gar katliamında yaşamını yitirenler Kadıköy'de anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

19.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla "Spor Seferberliği Kapsamında Amatör Spor Kulüplerine Nakdi ve Ayni Destek Verilmesi Töreni" Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

Ateş Serbest Tatbikatı-2024'ün Seçkin Gözlemci ve Basın Günü, Polatlı'da General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikata katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşecek ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Namazgah Camisi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ TİRAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…