Anka Haber Ajansı 11 Aralık Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 11 Aralık Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 11 Aralık Çarşamba gündemi

11.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:54
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09.00 - 16.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin Ankara'da düzenleyeceği UNESCO Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Polonez işçilerinin Çatalca Adliyesi önündeki kefenli açlık grevi sürüyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülecek. (ANKARA)

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtıktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - 14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adıyaman'da Altınşehir K-1 Konteyner Kenti ziyareti ve daha sonra geçeceği Malatya Yeşilyurt ilçesinde basın açıklamaası yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ADIYAMAN - MALATYA)

12.30 - İstanbul Tabip Odası, Çapa'da "eziyet yönetmeliği değil, vergide ve gelirde adalet istiyoruz" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- Danıştay kararıyla Çeşme Turizm Bölgesi Projesi'nin ortadan kalmasına ilişkin meslek örgütleri ve çevre dernekleri, İzmir Mimarlık Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezinde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, çeşitli temasların ardından CHP Adana İl Binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ADANA)

14.00 -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP heyetinin Esenyurt Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. (İSTANBUL)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/HATAY - KARKAMIŞ - SURUÇ SINIR KAPILARI)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 11 Aralık Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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