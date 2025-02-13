Anka Haber Ajansı 13 Şubat Perşembe Gündemi

Güncel

09.00 - 18.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek emek ve meslek örgütleri, iş dünyası temsilcileri ile görüşecek, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜSİAD Olağan Genel Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı Aralık ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ve süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara Eczacı Odası, eczacıların yaşadığı sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- 16.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Rusya- Ukrayna savaşını 3. Yılında, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov tarafından basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00/ 14.00- İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı sonrası İktisat Kongre Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - İstanbul Eczacı Odası üyesi eczacılar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın varlık satışına karşı maden işçilerinin başlattığı yürüyüşün dördüncü gününde işçiler Anıtpark'tan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - DİSK'in 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkez binası önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 19.30- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de basın toplantısı düzenleyecek, Torbalı Ticaret Odası Konferans Salonu'nda partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki ikinci Kent Lokantasının açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

14.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, beraberindeki TİP İstanbul İl Örgütü üyeleriyle birlikte KFC ve Pizza Hut işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.30 - Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen İmrahor Camisi yeniden ibadete açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

19.00 - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin düzenlediği "Direnen Filistin'e Selam" gecesine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek, ardından Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine katılacak. (İSLAMABAD)

20.45- 23.00- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek, Galatasaray ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İSTANBUL- ALKMAAR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…