Anka Haber Ajansı 15 Mayıs Perşembe Gündemi

09.00- 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan gençlik eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan Esila Ayık, Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, dava sonunda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek. Özel, Habertürk TV canlı yayınına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısı Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda yapılacak. (ANKARA)

10.00- TÜİK, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00- İzmir Valisi Süleyman Elban, Hükümet Konağı'nda kentte gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin istatistiki verilerin de paylaşılacağı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - 17.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu ve TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

13.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00- CHP, Kuşadası'nda "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" temalı otizm sempozyumu düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - AYDIN)

13.45 - 14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı'nı ve Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

18.30- İzmir Barosu, Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir Barosu Merkez Binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ikinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakereleri için Türkiye'de bir araya gelecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…