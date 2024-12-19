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Anka Haber Ajansı 19 Aralık Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 19 Aralık Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 19 Aralık Perşembe gündemi

19.12.2024 09:04  Güncelleme: 09:05
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.0 0- 14.30 - 16.00 - 20.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi Davası hükümlüleri Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Özel, Polonez işçilerinin ve Metal-İş Sendikası işçilerinin eylemini ziyaretin ardından, Yarbay Ali Tatar'ı Anma ve Anlama programına katılacak.( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL- KOCAELİ)

11.00- TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin tümü görüşülecek. (ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bir kreşin açılışını yapacak, bir başkasının temelinin atılacağı törene katılacak. (GÖRÜNTÜL Ü - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7529 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

11.30- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

12.00- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, "Kandırılmak değil, teşvik edilmek istiyoruz" başlıklı basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile CHP Gençlik Kolları üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP'nin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00- CHP İzmir İl Gençlik Kolları, "Üniversite öğrencilerine reva görülen düşük KYK bursları ve kredileri" başlıklı basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

23.00 - RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.(BRUGGE)

Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak, ikili görüşmeler yapacak. (KAHİRE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Savunma, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 19 Aralık Perşembe Gündemi - Son Dakika

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