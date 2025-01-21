Anka Haber Ajansı 21 Ocak Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 21 Ocak Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 21 Ocak Salı gündemi

21.01.2025 09:11
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10.00 - TÜİK, Kasım 2024 tarımsal girdi fiyat endeksi verileri ile Aralık 2024 konut satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ankara'da 15 Ağustos 2022'de "Merkez Ankara" inşaatında staj yapan iki mühendislik fakültesi öğrencisinin öldüğü, bir stajyer öğrencinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması görülecek. (ANKARA)

12.30 - Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamındaki aile hekimliği uygulamasında bazı hizmetlerden ücret alınmasına başlanmasıyla ilgili İstanbul Tabip Odası'nda açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığındaki Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - CHP heyetinin Esenyurt Demokrasi Nöbeti sürüyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler izleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adliye önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL VATAN EMNİYET - ÇAĞLAYAN ADLİYESİ)

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - BOLU)

- Türkiye ve İsveç arasında NATO Vilnius Zirvesi'nde kurulan Güvenlik Mekanizması'nın ilk toplantısı yapılacak. (ANKARA)

18.30- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

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