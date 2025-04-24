Adıyaman'da Deprem Davası ve Basın Açıklaması

09.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasında, kamu görevlilerinin hakim karşısına çıkmasından önce aileler basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir hava eğitim yolu taşıt üst geçidinin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00 - TÜİK, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ATO Congresium'da Ankara Bilim Üniversitesi'nin 7'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda 105'inci yıl bando konseri düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta bulunan afetlere hızlı ve etkin müdahale için kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreminin ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüşecek. (ANKARA)

20.30- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…